Er wurde nur 55: Hiroshi "Heath" Morie, Bassist der Rockband X Japan, ist an Krebs gestorben. Im Juni wurde die Krankheit diagnostiziert.

Der japanische Musiker Hiroshi Morie, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Heath, ist tot. Der Bassist der international erfolgreichen Rockband X Japan ist im Alter von nur 55 Jahren an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung verstorben. Das berichtet unter anderem das "People"-Magazin. Demnach starb Heath bereits am 29. Oktober 2023. Im Juni 2023 sei erstmals bei einer medizinischen Untersuchung der Krebs diagnostiziert worden, heißt es in dem Bericht weiter.

"Trotz seiner Bemühungen, die Krankheit zu bekämpfen, verschlechterte sich sein Zustand im Oktober plötzlich, und er tat seinen letzten Atemzug im Krankenhaus", heißt es in einer Erklärung der Band, die dem Blatt vorliegt. Die verbliebenen Mitglieder möchten ihre tief empfundene Dankbarkeit gegenüber all jenen zum Ausdruck bringen, die Heath während seines Lebens geschätzt haben.

"Formelle Abschiedszeremonie" folgt zu einem späteren Zeitpunkt

Alle Bandmitglieder hätten die Möglichkeit erhalten, sich persönlich von Hiroshi "Heath" Morie zu verabschieden. Man sei "immer noch tief traurig und bestürzt über seinen plötzlichen Verlust". Die Beerdigung sei nur für die engsten Familienmitglieder zugänglich, man bitte außerdem von "Besuchen, Spenden oder Blumen" abzusehen. Es werde zu einem späteren Zeitpunkt eine "formelle Abschiedszeremonie" geben.

X Japan ist eine japanische Rockband, die bereits seit den 1980er-Jahren aktiv ist. Sie gelten als Mitbegründer des berühmten Visual-Kei-Stils und als Wegbereiter für viele japanische Musiker. Ihre größten Erfolge hatten X Japan in den 1990er-Jahren. Nach dem vorübergehenden Ende der Band 1997 feierte X Japan 2007 eine große Wiedervereinigung, in deren Folge sie auch mehrere Welttourneen spielten. Heath, der auch als Solokünstler und mit anderen Bands unterwegs war, war von 1992 bis zu seinem Tode offiziell Mitglied der Band.