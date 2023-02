von Julia Mäurer Im April 2022 haben Brooklyn Beckham und Nicola Peltz geheiratet. Erst gab es monatelang Zoff ums Kleid, nun verklagt der Vater der Braut zwei Frauen, die die Hochzeit ursprünglich organisieren sollten.

Es war eine Hochzeit der Superlative: Im April 2022 feierten Brooklyn Beckham und Nicola Peltz drei Tage lang in Palm Beach, Florida. Der Sohn von Victoria und David Beckham heiratete die amerikanische Schauspielerin auf deren Familienanwesen. Die 28-Jährige trug eine maßgeschneiderte Robe von Valentino, Fotos davon gab es nach der Feier in der Modezeitschrift "Vogue" zu bestaunen. Doch über dem 3,5 Millionen Dollar teurem Spektakel lag auch ein Schatten.

Monatelang gab es Berichte, dass sich Nicole Peltz und ihre Schwiegermutter Victoria Beckham einen schmutzigen Streit über das Brautkleid geliefert hätten. Sie habe ein Kleid von Victoria Beckham tragen wollen, doch diese habe sie schlichtweg ignoriert, behauptete Peltz unter anderem in einem Interview mit der Zeitschrift "Grazia". Beckham dementierte. Sie habe rechtzeitig signalisiert, dass ihr Atelier die Robe nicht anfertigen könne.

Vater von Nicola Peltz verklagt Hochzeitsplanerinnen

Doch damit nicht genug: Zehn Monate später gibt es nun einen Rechtsstreit um die Organisation der Hochzeit. Das berichtet die britische Zeitung "Daily Mail". Nelson Peltz, Vater der Braut, verklagt die beiden Hochzeitsplanerinnen Arianna Grijalba und Nicole Braghin, weil sie eine Anzahlung in Höhe von 159.000 Dollar einbehalten hätten. Grijalba und Braghin wurden im März 2022, rund sechs Wochen vor dem Hochzeitstermin, von der Familie Peltz engagiert.

Sie waren bereits die zweiten Wedding-Planner, nachdem der erste, Preston Bailey, kurz zuvor hingeschmissen hatte. Er sei bei der Planung der riesigen Veranstaltung auf "Herausforderungen" gestoßen und deshalb nach Rücksprache mit Nelson und Nicola Peltz zurückgetreten, heißt es in der Klageschrift von Nelson Peltz. Dabei ist Bailey in Promi-Kreisen kein Unbekannter. Er organisierte beispielsweise die Hochzeit von Ivanka Trump und Jared Kushner.

Die Wahl der Familie Peltz fiel dann auf das Duo Grijalba und Braghin mit ihrer Firma "Plan Design Events". Doch nach nur neun Tagen waren sie den Job wieder los. Im Zuge des Rechtsstreits hat Nelson Peltz Textnachrichten zwischen seiner Tochter Nicola und den Frauen veröffentlicht. So beschwerte sich die 28-Jährige unter anderem, sie "sei es leid", deren ständige Fehler zu korrigieren.

Nicola Peltz und Brooklyn Beckham: Hochzeit mit 500 Gästen

Konkret ging es um die Einladung für Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton, dessen Name wohl auf der Gästeliste stand. "Wir haben mit ihm gesprochen. Er kann nicht kommen. Also erklär mir, warum du gesagt hast, dass er zugesagt hat", schrieb Nicola Peltz an Planerin Arianna Grijalba. Die redete sich damit heraus, dass sie mit der digitalen Reservierungsapp noch nicht vertraut sei, sich aber schnellstmöglich einarbeiten wolle. "Ich bin eine Wedding-Plannerin, keine Technikerin", antwortete Grijalba und versah ich Nachricht mit einem lachenden Smiley.

Familie Peltz fand die Situation offenbar weniger lustig. Arianna Grijalba und Nicole Braghin hätten ihnen versichert, dass sie die Organisation der Feier mit 500 Gästen meistern würden. Tatsächlich hätten sie ihre Kompetenzen aber völlig überschätzt und falsche Angaben über ihre Erfahrungen, ihr Fachwissen und ihr Fähigkeiten gemacht, heißt es in der Klageschrift.

Retten musste die Hochzeit am Ende eine dritte Wedding Plannerin, Michelle Rago. Sie organisierte die dreitägige Sause, kassierte dafür aber laut Nelson Peltz ein deutlich höheres Honorar als üblich, da der Zeitplan so knapp war.

Quellen: "Daily Mail", "Page Six"