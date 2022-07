Finanzminister Christian Lindner und seine Verlobte Franca Lehfeldt heiraten auf Sylt. Doch zum Auftakt wird's ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen.

Es braut sich ein Sturm zusammen über Sylt – ausgerechnet an dem Tag, an dem Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Partnerin, Politikjournalistin Franca Lehfeldt, auf der Nordseeinsel standesamtlich heiraten wollen. Drei Tage plant das Paar mit seinen Gästen zu feiern, doch direkt zum Auftakt spielt das Wetter nicht mit.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Am 7. Juli in der Zeit zwischen 11 und 20 Uhr werden Windgeschwindigkeiten um 70 km/h aus nordwestlicher Richtung erwartet. "In Schauernähe muss mit Sturmböen um 75 km/h gerechnet werden", heißt es auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes. Zudem wird auf die Gefahren herabstürzender Äste oder herunterfallender Gegenstände hingewiesen.

Linder und Lehfeldt: Hochzeit war eigentlich in Italien geplant

Linder und Lehfeldt sollen am heutigen Donnerstag vom Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), im Sylt Museum in Keitum standesamtlich getraut werden. Eine genaue Uhrzeit ist nicht bekannt. Am Freitag soll es einen Polterabend geben und am Samstag folgt die kirchliche Trauung in der St. Severin Kirche in Keitum, im Osten der Insel.

Ursprünglich wollten Christian Linder und Franca Lehfeldt in der Toskana heiraten. Das wurde jedoch aus Sicherheitsgründen und den daraus resultierenden Kosten verworfen. Denn nicht nur der 43-jährige Lindner ist Mitglied der aktuellen Bundesregierung, auch auf der Gästeliste sollen einige Kabinettsmitglieder stehen – darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Das Paar selbst machte bislang keine Angaben zu der bevorstehenden Trauung.

Die Wetteraussichten für das gesamte Wochenende sind bisher nicht deutlich besser. Temperaturen von maximal 17 Grad, leichte Schauer und immer noch starker Wind sind zu erwarten. Ein stürmischer Beginn für die Ehe von Christian Lindner und Franca Lehfeldt.

Quelle: Deutscher Wetterdienst