Martha Louise von Norwegen Schamane Durek

21. Februar 2022

Schamane Durek hat um Prinzessin Märtha Louises Hand angehalten – aber nur bei ihren Eltern

Mit ihm ist Prinzessin Märtha Louise von Norwegen wieder glücklich geworden: dem Schamenen Durek Verrett. Der US-Amerikaner ist in Hollywoods Elite bestens vernetzt und hat eine treue Gefolgschaft. Seit mittlerweile gut drei Jahren gehört auch die Tochter von König Harald und Königin Sonja dazu. Für ihn will die Prinzessin sogar in die USA auswandern. Und so war es kein Wunder, dass die Gerüchteküche ob einer Hochzeit brodelt. Im Interview mit dem dänischen Magazin "Billed Bladet" hat sich der Schamane nun zu den Plänen geäußert. "Ich bin sehr traditionell, wenn ich etwas tue", so Verrett. "Deshalb habe ich mit König Harald und Königin Sonja zusammengesessen und um die Hand ihrer Tochter gebeten. Wenn sie Nein gesagt hätten, würde ich nicht weitermachen." Das heißt wohl so viel, dass das Königspaar seinen Segen gegeben hat. Doch wer jetzt schon Hochzeitsglocken läuten hört, irrt. Angesprochen auf die Gerüchte zeigte sich der Schamane verwundert: "Ich habe ihr noch keinen Antrag gemacht. Ich weiß nicht, warum Leute so etwas sagen. Das ist merkwürdig." Er werde auf den perfekten Moment warten, um Märtha Louise die Frage aller Fragen zu stellen. "Ich möchte mit ihr alt werden und es wird alles auf die schönste Weise passieren, aus Respekt vor ihr, ihren Kindern und ihrer Familie." Für sie wird es die zweite Ehe. Von 2002 und 2017 war sie mit dem Künstler Ari Behn verheiratet. Aus der Ehe entstammen drei Töchter. Behn nahm sich am 1. Weihnachtsfeiertag 2019 das Leben.

Mehr