Brooklyn Beckham (21) bestätigt die Gerüchte über seine Verlobung und teilt der Welt in einem Instagram-Post mit, dass er um die Hand seiner Freundin Nicola Peltz (25) angehalten - und dass sie "Ja" gesagt hat. Zu dem Foto, das die beiden in zärtlicher Pose zeigt, schrieb er: "Vor zwei Wochen habe ich meine Seelenverwandte gefragt, ob sie mich heiraten will und sie hat Ja gesagt. Ich bin der glücklichste Mann auf der Welt. Ich verspreche, der beste Ehemann und eines Tages der beste Papa zu sein."

Ein Foto, viele warme Worte

Peltz teilte das Foto ebenfalls und ließ ihren Gatten in spe im Text dazu wissen: "Du hast mich zum glücklichsten Mädchen auf der Welt gemacht. Ich kann es nicht erwarten, den Rest meines Lebens an deiner Seite zu verbringen. Deine Liebe ist das wertvollste Geschenk." Auch Brooklyns Mutter Victoria (50, "Victoria Beckham") teilte das Foto und ihre Freude: "Die aufregendsten Neuigkeiten! Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, dass Brookly und Nicola heiraten! Wir wünschen euch viel Liebe und ein Leben voller Glück. Wir lieben euch so sehr."