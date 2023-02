Zweimal gewann die britische Schauspielerin einen Oscar. Der Trubel rund um die Auszeichnung sei ihr aber zu viel geworden. Dieser Teil des Jobs sei "grauenvoll".

Die zweifache Oscar-Gewinnerin Emma Thompson litt nach eigenen Angaben gesundheitlich unter dem Trubel, der mit den Auszeichnungen einherging. "Beide Male, die ich bei den Oscars mitmachen musste, wurde ich krank, ziemlich ernsthaft krank. Davor und währenddessen", sagte die 63-Jährige im "Radio Times"-Podcast.

Ihr seien damals der Druck und das Scheinwerferlicht zu viel gewesen, erklärte die Britin. "Das ist nichts, was ich sehr mag." Danach hätte sie sich am liebsten in einem dunklen Raum hingelegt und habe gedacht: Bitte stell mir keine Fragen, so Thompson. "Es ist grauenvoll. Ich habe schnell eine Art Allergie dagegen entwickelt. Aber es ist Teil des Jobs." Näheres zu ihren damaligen gesundheitlichen Problemen sagte die Hollywood-Schauspielerin nicht.

Thompson wurde 1993 für ihre Hauptrolle in "Wiedersehen in Howards End" mit dem Oscar ausgezeichnet sowie 1996 für ihr Drehbuch zum Film "Sinn und Sinnlichkeit", in dem sie auch mitspielte. Daneben war sie drei weitere Male für die Trophäe nominiert.