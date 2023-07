1996 spielte Ewan McGregor in dem Kultfilm "Trainspotting" mit. Einige Jahrzehnte später schaute er eine bestimmte Szene mit seinen Kindern, verriet der 52-Jährige.

Hollywood-Schauspieler Ewan McGregor hat einem Bericht zufolge seinen Kindern die Toilettenszene aus dem Kultfilm "Trainspotting" gezeigt. In der Szene taucht Hauptfigur Mark Renton, die McGregor in dem 1996 erschienenen Film von Regisseur Danny Boyle (66) spielt, in eine Toilettenschüssel, um dort zwei Opiumzäpfchen rauszufischen.

Die Szene schaute der 52-Jährige laut "Variety" mit seinen Kindern: "Nur für einen Lacher", sagte McGregor beim Internationalen Filmfestival von Karlsbad. Es sei eine vielleicht einzigartige Situation, dass ein Vater seinen Kindern Aufnahmen von sich zeigen könne, wie er eine Toilette hinabsteigt. Er sei nicht dabei gewesen, als seine Tochter Clara das erste Mal den Film geschaut habe.

"Trainspotting" handelt von einer Clique junger Drogenabhängiger, 2017 erschien die Fortsetzung. McGregor nahm am Samstagabend im tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) den Ehrenpreis des Festivalpräsidenten Jiri Bartoska entgegen. Das Roadmovie "You Sing Loud, I Sing Louder", in dem McGregor und seine Tochter mitspielen, feierte in Karlsbad seine Auslandspremiere.

Bericht Variety Bericht Entertainment Weekly Toilettenszene