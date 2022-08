Viele Stars waren nicht immer berühmt und hatten in ihrem früheren Leben ganz normale Jobs. Der Hollywood-Star Jamie Foxx hat etwa Schuhe verkauft.

In seinem neuen Film "Day Shift" hat Jamie Foxx zwei ausgefallene Jobs - der Hollywood-Star spielt in der Netflix-Horrorkomödie einen Familienvater, der als Poolreiniger und als Vampirjäger seinen Lebensunterhalt verdient. Mit sehr verschiedenen Arbeitsplätzen kennt sich der Oscar-Preisträger ("Ray") aus. Vor seiner Karriere als Schauspieler habe er in einem Einkaufszentrum in Los Angeles Damenschuhe verkauft, erzählte Foxx im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Ich war gut darin", meint der 54-Jährige. Er habe oft vor dem Geschäft die Füße der vorbeilaufenden Frauen angeschaut, um die Schuhgröße zu erraten.

Sein Co-Star in "Day Shift", US-Schauspieler Dave Franco, machte seine erste Joberfahrung mit 14 Jahren in einer kleinen Videothek. Weil er zu jung dafür gewesen sei, legal Geld zu verdienen, sei er anders entlohnt worden. "Ich durfte so viele Videokassetten, wie ich wollte, mit nach Hause nehmen", erzählte Franco. "Ich habe mir alles angeschaut und mich so in Filme verliebt, aber Geld habe damit nicht verdient", berichtete der Schauspieler.

In "Day Shift" (ab dem 12. August beim Streamingdienst Netflix) unter der Regie von J.J. Perry geht das Duo in Südkalifornien auf Vampirjagd.