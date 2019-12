Hollywood-Star Brad Pitt (55) hat sich zu Gerüchten über unterschiedliche Liebschaften seit der Trennung von seiner Frau Angelina Jolie (44) geäußert.

«Ich weiß nicht, mit wie vielen Frauen ich in den letzten zwei bis drei Jahren etwas gehabt haben soll - aber nichts davon ist wahr», sagte Pitt («Fight Club», «Once Upon A Time In Hollywood») dem «New York Times Magazine».

Im Herbst 2016 hatte Jolie («Lara Croft», «Maleficent») die Scheidung eingereicht, zwei Jahre nach ihrer Hochzeit und elf Jahre nach ihrem Kennenlernen am Set des Films «Mr. und Mrs. Smith». Seither war viel über Pitts Beziehungsstatus spekuliert worden, Medien hatten immer wieder von Romanzen mit anderen Hollywood-Berühmtheiten berichtet. Ob er sich derzeit in einer Beziehung befindet, sagte Pitt in dem Interview allerdings nicht.