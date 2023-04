Lehrjahre sind keine Herrenjahre – ein alter, abgenutzer Besserwisser-Spruch, der aber dennoch immer wieder zutrifft. Vor allem wenn es ums Geld geht, und vor allem bei Künstlern, die sich nicht auf ein festes Einkommen verlassen können. Sie sind abhängig von befristeten Engagements sowie der Gunst von Produzenten, Managern und nicht zuletzt des Publikums.

Auch viele Hollywood-Stars haben einmal ganz klein angefangen. Heute verdienen sie Millionen und leben im Luxus, doch der Start in die Karriere war für eine ganze Reihe von Top-Schauspielern alles andere als einfach. Viele mussten sich in jungen Jahren mit Aushilfsjobs über Wasser halten. In welchen Berufen die Stars arbeiteten, bevor sie auf der Leinwand den Durchbruch schafften, zeigen wir in unserer Fotogalerie.

Auch Hollywood-Stars haben klein angefangen

Darunter finden sich auch manche kuriose Betätigungen – Hauptsache, es brachte etwas Geld ein, um Miete und Essen zu bezahlen. Heute umschwärmte Superstars wie Megan Fox oder Brad Pitt beispielsweise verkleideten sich als Werbemaskottchen, Johnny Depp versuchte als zwielichtiger Vertreter, Kugelschreiber per Telefon an den Mann oder die Frau zu bringen. Andere hingegen fanden immerhin Gelegenheiten im Entertainment-Bereich, die ihren Talenten mutmaßlich eher entsprachen. Und natürlich gibt es auch die ganz klassischen Nebenjobs: Promis wie James Franco oder Rachel McAdams beispielsweise jobbten bei McDonald's, Michelle Pfeiffer saß an der Kasse in einem Supermarkt.

In den schweren Zeiten zu Beginn ihrer Karriere konnten sich viele Schauspieler auch aufeinander verlassen. Matt Damon und Ben Affleck, die zusammen aufwuchsen, teilten sich in Los Angeles und sogar ein Bankkonto. "Solange einer von uns Geld hatte, wussten wir, dass der Strom nicht abgestellt wird", erzählte Damon. Und Sarah Paulson ("American Horror Story") versorgte ihren Kumpel Pedro Pascal sogar mit Geld für Essen, wenn dieser mal wieder pleite war.