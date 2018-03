Gwyneth Paltrow, Königin der Reinheit, isst 'was sie will'. Einem Podcast verriet sie kürzlich, was sie, an einem Tag so isst.



Frühstück: Smoothie mit Mandelmilch, Kokosnussöl,Vanillepilz-Proteinpulver, Beauty-Staub.

Mittagessen: Proteine und Salat, brauner Reis, Hirse oder Hühnchen.

Abendessen: Was auch immer sie will...? Aber sie verzichtet auf Zuckerhaltiges.

Das ist ja dann so gut wie nichts, oder, Gwyneth?