Sehen Sie im Video: Hollywood-Star Ralf Möller überrascht Fans mit lustigem Urlaubsvideo. | Ein Hollywoodstar mitten im Ruhrgebiet und das nicht an einem Privatpool, sondern am Strand des Silbersee II in Haltern. Ralf Möller begeistert die Einwohner seiner Heimat. Der 61-Jährige, der normalerweise in Los Angeles lebt, ist derzeit in und um Recklinghausen unterwegs und zeigt Industriedenkmäler wie die Zeche Ewald in Herten und die Natur des Ruhrgebiets. Auch seinen Vater zeigt der Schauspieler seinen Fans. Aber vor allem zeigt er die Schönheit seiner Heimat. Die Fans geben Möller recht, einer schreibt: „Jeder der behauptet das es im Ruhrgebiet nicht schön ,oder grün wäre hat entweder keine Ahnung, oder war einfach noch nie da.“

