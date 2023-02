von Eugen Epp Schauspieler Tom Sizemore wird aktuell nur noch künstlich am Leben gehalten, die Ärzte sehen keine Chancen auf Besserung. Seine Familie will nun über die Abschaltung der Maschinen entscheiden.

Mitte Februar hatte Tom Sizemore bei einem Schlaganfall ein Hirnaneurysma erlitten, seitdem liegt der Schauspieler im Koma. Sizemore befinde sich in einem "kritischen Zustand", hatte sein Manager Charles Lago verlauten lassen: "In dieser Situation kann man nur abwarten." Die Hoffnung auf Besserung ist offenbar nicht eingetreten, die Ärzt:innen im Providence Saint Joseph Medical Center in Los Angeles räumen dem 61-Jährigen keine realistischen Überlebenschancen mehr ein.

Die Mediziner:innen hätten die Familie des Schauspielers "informiert, dass es keine Hoffnung gibt, dass er sich noch einmal erholt", sagte dem Portal "Page Six". Sizemore werde derzeit nur noch künstlich am Leben gehalten. Der Familie obliege die Entscheidung, wann sie die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen will. Diese Entscheidung werde nun getroffen, für Mittwoch kündigte Lago ein weiteres Statement an.

Tom Sizemore wurde durch "Der Soldat James Ryan" bekannt

Weiter bat der Manager darum, die Privatsphäre der Familie zu achten: "Es war eine schwierige Zeit für sie." Außerdem bedankte er sich im Namen der Angehörigen für die Unterstützung in den vergangenen Tagen und Wochen. Sizemore hatte in der Nacht auf den 18. Februar einen Schlaganfall erlitten und war bewusstlos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden.

Der 61-Jährige spielte in einigen Kriegsfilmen mit, bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle im Film "Der Soldat James Ryan" (1998) von Steven Spielberg. Auch in "Black Hawk Down" und "Pearl Harbour" hatte er Nebenrollen. Danach erlebte der US-Amerikaner allerdings einen Karriereknick – inklusive einiger Gefängnisaufenthalte.

2003 wurde er zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er seine Freundin geschlagen und bedroht hatte. Weitere Male wurde er verurteilt, nachdem er versucht hatte, einen Urintest zu fälschen und gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. 2010 musste er sich wegen Drogenproblemen auf einen Entzug begeben, den er für eine TV-Show filmen ließ.

Quelle: "Page Six"