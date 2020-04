Revolverheld-Sänger und Familienvater Johannes Strate (40) ist derzeit auch als Ersatzlehrer gefragt.

«Homeschooling ist ein Riesenthema. Man merkt an diesem Punkt ganz deutlich, wie dermaßen wir die Digitalisierung in den vergangenen zehn Jahren verschlafen haben», sagte Strate der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind da in Deutschland, das muss man so deutlich sagen, absolut hinterm Mond. Und das trifft uns jetzt wie ein Hammer.»

In anderen Ländern würden Lehrer in dieser Zeit, in der die meisten Schulen und Kitas geschlossen sind, problemlos digital weiter unterrichten. «Hier müssen sich die Eltern mit kopierten Zetteln aus der Schule wie in den 80er Jahren rumschlagen und versuchen, die Kinder zu unterrichten. Das ist wirklich sehr schwer.» Er könne allen Familien nur Geduld und Kraft wünschen, diese Mammutaufgabe zu bewältigen.

Der Musiker aus Bremen («Ich lass für dich das Licht an») ist mit der Schauspielerin und Bloggerin Anna Angelina Wolfers zusammen. Ihr gemeinsamer Sohn Emil ist sieben Jahre alt.