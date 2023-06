Im Jahr 1348 stiftete der damalige König, Eduard III., den Hosenbandorden und bis heute gilt er als einer der ranghöchsten Ritterorden des Vereinigten Königreichs. Angeführt wird der Orden vom obersten Souverän, König Charles III. – der damit seine nächste Premiere als neuer König feierte. Erst am vergangenen Samstag nahm er zum ersten Mal in seiner Amtszeit die Trooping the Colour Parade in London ab.

Der Hosenbandorden fand aber nicht schon wieder in der englischen Hauptstadt statt, sondern wird jährlich auf Schloss Windsor gefeiert. Viele Fans und Schaulustige hatten sich versammelt, um die Königsfamilie und die anwesenden Träger des Hosenbandordens, wie Sir Tony Blair, zu bestaunen.

Prinz William war der 1000. Ritter

Ursprünglich galt der "Order of the Garter", wie der Ritterorden im Englischen heißt, der Festigung der ritterlichen Bindung an den König. Doch die Ehrung und der Titel dieses speziellen Ritterodens ist streng limitiert. Nur 24 amtierende Träger sind erlaubt. Prinz William erhielt den Orden 2008 als 1000 Mitglied, Prinz Charles erhielt ihn bereits 1948. Neben ihm tragen den Orden auch Prinz Edward, Königin Camilla sowie Prinzessin Anne. Aber auch Mitglieder anderer Königshäuser können ihn erhalten, so tragen ihn beispielsweise Willem-Alexander, König der Niederlande, Margrethe II., Königin von Dänemark, und Felipe VI, König von Spanien.

Verleihung des Hosenbandordens im privaten Kreis

Der Ablauf ist jährlich der gleiche. Am Garter Day treffen sich die Ordensritter auf Schloss Windsor, nachdem sie ein gemeinsames Essen in Waterloo Chamber eingenommen haben. In einer öffentlichen Prozession, angeführt vom König oder der Königin, bewegt sich die Gruppe zu Fuß oder per Kutsche zum Gottesdienst in die St. George's Chapel. Bei der Zeremonie gibt es eine klare Sitzordnung. Es folgt die Verleihung des Ordens, bei der Publikum oder Presse keinen Zugang haben. In diesem Jahr wurden Catherine Ashton, Baroness Ashton of Upholland sowie Christopher Patten, Lord Patten of Barnes ausgezeichnet – beide sind britische Politiker.

Quellen: Daily Mail, Wikipedia, Adelswelt