Lady Gaga begeistert gerade Kritikerinnen und Kritiker in "House of Gucci"

Ärger um "House of Gucci": Der Film über die Familie des italienischen Modeimperiums mit Lady Gaga in der Hauptrolle passt den Erben nicht. In einem offenem Brief drohen sie mit rechtlichen Konsequenzen.

Seit die ersten Kritiken zu "House of Gucci" eintrudelten ist klar: Lady Gaga kann sich mit ihrer schauspielerischen Leistung darin gute Chancen für eine Oscar-Nominierung ausrechnen. Der Film über die Familie des italienischen Modehauses wird in Hollywood gefeiert, in Deutschland startet er diese Woche in den Kinos. Doch eine Sache trübt den Rummel: Guccis Erben im echten Leben sind davon gar nicht begeistert.

In einem offenen Brief in der italienischen Zeitung "La Repubblica" machen sie ihrem Ärger Luft. "Die Familie Gucci behält sich das Recht vor, jede Initiative zu ergreifen, um ihren Namen und ihr Image sowie das ihrer Angehörigen zu schützen", droht die Familie den Machern des Film. Das Problem: Vor allem Patrizia Reggiani, gespielt von Lady Gaga, komme zu gut weg. Denn "House of Gucci" handelt vom Mord an Maurizio Gucci (gespielt von Adam Driver) in den 90er Jahren. Ein Gericht befand damals dessen Ex-Frau Patrizia Reggiani schuldig, die Ermordung in Auftrag gegeben zu haben. Der Film vom britischen Regisseur Ridley Scott stelle nun ausgerechnet sie als Opfer dar, beschwert sich die Familie.

"House of Gucci" sei eine Beleidigung für das Erbe des Modehauses

Und nicht nur das: Die Gucci-Familie werde als Schläger, ignorant und unsensibel porträtiert, dabei habe die Filmproduktion sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie persönlich zu kontaktieren. "Dies ist äußerst schmerzhaft von einem menschlichen Standpunkt aus betrachtet und eine Beleidigung für das Erbe, auf dem die Marke heute gebaut wird". Und noch etwas stimme nicht: Dass Reggiani es mit einem frauenfeindlichen Umfeld zu gehabt hätte, wie im Film dargestellt. Schon in den 80ern habe es bei Gucci weibliche Führungskräfte gegen, betonen die Erben.

Die Familie Gucci hat seit den 90er Jahren nichts mehr mit dem Luxus-Modehaus zu tun. Dieses befindet sich inzwischen im Besitz der französischen Konzerngruppe Kering. Die haben offenbar nichts gegen den Film: Salma Hayek, die in "House of Gucci" eine Nebenrolle spielt, ist mit deren Vorstandschef François Pinault verheiratet. Gut für's Geschäft ist der Streifen nämlich: Angeblich schnellte die Nachfrage nach Gucci-Handtaschen seit Kinostart rasant nach oben.

