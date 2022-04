Howard Stern hat in seiner Radioshow in Amerika sehr deutliche Worte über das Auftreten von Johnny Depp vor Gericht gefunden. Er empfindet sein Verhalten als narzisstisch und berechnend.

"Der Grund, warum er den Prozess haben wollte ist, dass es im Fernsehen übertragen wird, das ist genau das, was Narzissten möchten", sagte der Moderator am Montag in seiner Radiosendung bei SiriusXM, während er über Depps öffentlichkeitswirksamen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard sprach.

Der ehemalige "America's Got Talent"-Juror warf Johnny Depp außerdem vor, dass er vor Gericht eine Show abziehen würde. "Ich werde Ihnen einige Clips aus dem Prozess gegen Johnny Depp vorspielen. Wenn er nicht schauspielert, weiß ich auch nicht. Ich meine, er übertreibt, er scheint sein eigenes Material zu schreiben, während er weiterspricht", fuhr er fort.

Über seine Theorie, dass Johnny Depp an der Persönlichkeitsstörung Narzismuss leiden könnte, sagte Stern weiter: "Sie denken, sie können sich aus allem herausreden. Ich denke, Johnny Depp ist ein großer Narzisst und damit meine ich, dass er sich dachte: 'Ich werde das ins Fernsehen bringen. Und weil ich so überzeugend und schlau bin, denken alle ich so ein wunderbarer Typ.'"

Wie "zwei kämpfende Kinder" empfinde Stern den Prozess von Johnny Depp gegen Amber Heard. Es geht um Verleumdung. Amber Heard hatte in einem Interview 2019 häusliche Gewalt durch Johnny Depp angedeutet, dieser möchte mit dem Prozess "die Wahrheit" an die Öffentlichkeit bringen und seinen Ruf wiederherstellen. Der Fall wird seit dem 11. April über verschiedene Plattformen live übertragen.

Stern machte sich auch über Depps Akzent lustig

"Aber vorne angefangen, was ist seine Schwierigkeit, die englische Sprache zu sprechen momentan und der Akzent? Erstens kommt er nicht aus dem Süden des Mittleren Westens? Johnny Depp wurde in Kentucky geboren", sagte er über den in Owensboro, Kentucky geborenen Schauspieler. "Klingt das nach einem Typen aus Kentucky?", fragt der Radiomoderator seine Zuhörer.

Depps Kreuzverhör endete am 25. April. Heard hat noch nicht ausgesagt, soll dies aber die kommenden Tage tun. Sterns Einschätzung zu dem gesamten Prozess bisher ist keine positive: "Es läuft nicht gut für ihn, es läuft nicht gut für sie. Es läuft für niemanden gut."

Quellen:Page Six, Marca