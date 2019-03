Hugh Jackman (50, "Greatest Showman") zieht es zurück an den Broadway. Im Meredith-Willson-Klassiker "The Music Man", dessen Original bereits 1957 Uraufführung feierte, wird der Schauspieler im kommenden Jahr die Hauptrolle übernehmen. Das bestätigte Produzent Scott Rudin am Mittwoch "The Hollywood Reporter". Ganze 16 Jahre nach seinem Broadway-Debüt mit "The Boy from Oz" wird Jackman in die Rolle des Betrügers Harold Hill schlüpfen.

Vom Verkäufer zum Betrüger

Erste Berührung mit "The Music Man" hatte Jackman schon vor langer Zeit. In einem Statement erklärte er, dass dieses Musical das erste gewesen sei, in dem er mitgewirkt habe - und zwar im Jahr 1983 an der Knox Grammar School in Sydney, Australien. Damals spielte er einen reisenden Verkäufer. "Das war wahrscheinlich der Moment, in dem die Begeisterung für Musicals in mir geweckt wurde", sagte der Schauspieler.

Bei der offiziellen Premiere am 22. Oktober 2020 wird der 50-Jährige keinen Handelsmann spielen. Seine Rolle des Harold Hill gibt sich als Organisator einer Jungen-Marschkapelle aus, der eigentlich nur eines im Sinn hat: sich mit dem Geld, das er vorgeblich für Instrumente und Uniformen sammelt, aus dem Staub machen. Dumm nur, dass ihm eine unverhoffte Romanze einen Strich durch die Rechnung zu machen scheint.