von Christina Klein Noch im April gestand er seiner Frau die Liebe nach 27 Jahren Ehe. Ein halbes Jahr später findet sich der Schauspieler Hugh Jackman auf dem Datingmarkt wieder und wünscht sich schnell eine neue Beziehung.

Über ein Vierteljahrhundert verbrachte Hugh Jackman mit seiner Frau Deborra-Lee Furness. Mitte September wurde die Trennung offiziell. "Wir waren gesegnet, miteinander fast drei Jahrzehnte als Mann und Frau eine wunderbare, liebevolle Ehe zu teilen", erklärten der 54 Jahre alte Jackman und seine 67 Jahre alte Frau gegenüber dem "People Magazin". Zeit zum Trauern lässt sich der australische Schauspieler offenbar nicht, er soll bereits eine neue Liebe suchen.

Jackman und Furness, die ebenfalls Schauspielerin ist, lernten sich 1995 kennen, am Set einer Gefängnis-Serie namens "Corelli". Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Hochzeit folgte nur ein Jahr später. Im April, zum Jahrestag, schrieb der Schauspieler zu einem Instagram-Posting: "Ich liebe dich, Deb. Heute ist unser 27. Hochzeitstag. 27 Jahre! Ich liebe dich so sehr."

Nun, 28 Jahre später, lautet das Statement des Paares: "Wir gehen dieses nächste Kapitel mit Dankbarkeit, Liebe und Güte an" – aber nicht als Liebespaar.

Hugh Jackman möchte nochmal die Liebe finden

So schnell wie sich Hugh Jackman damals in Furness verliebte, hofft er auch erneut die nächste große Liebe zu finden. Ein Bekannter äußerte sich gegenüber dem Portal "New Idea" über Jackman: "Wieder die Liebe zu finden, ist eine seiner größten Prioritäten." Jackmann soll ein romantischer und warmherziger Mann sein, der es liebt in einer Beziehung zu sein. Der Bekannte ergänzt: "Jeder geht davon aus, dass Hugh ziemlich schnell wieder heiraten wird. Er ist so ein warmherziger Mensch und wird sich wahrscheinlich in das erste Mädchen verlieben, das ihm ins Auge fällt."

Und davon gibt es zurzeit einige in Hollywood, denn es wurden in letzter Zeit sehr bekannte Frauen wieder Single: "Da sind alle dabei, von Jennifer Aniston bis Sofía Vergara, sogar Reese Witherspoon und Charlize Theron." Am Neu-Single Jackmann sollen bereits einige Frauen interessiert sein: "Um den Block herum stehen unzählige Damen Schlange, um mit ihm auszugehen", so die Quelle.

Auch zu der Trennung verrät der Bekannte des Schauspielers, dass es nicht von heut auf morgen dazu kam, sondern ein langer und gut vorbereiteter Prozess war. Das Paar Jackmann und Furness soll zuletzt eher eine Freundschaft als eine Beziehung gelebt haben. Durch diesen Vorlauf kann es also gut sein, dass Hugh Jackman bereits offen ist, eine neue große Liebe zu finden – trotz 28 Jahren Beziehung mit Deborra.

