© Represented by ZUMA Press, Inc./ImageCollect

Trotz Trennung halten sie als Familie zusammen: Hugh Jackman hat seinen 55. Geburtstag in New York gefeiert - mit Noch-Ehefrau Deborra-Lee.

Obwohl Hugh Jackman (55) und seine Frau Deborra-Lee Furness (67) Mitte September nach 27 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt gegeben haben, feierten die Noch-Eheleute am vergangenen Donnerstag zusammen den 55. Geburtstag des australischen Schauspielers. Zusammen sollen sie Ralph Laurens Polo Bar in New York City besucht haben, ein gehobenes und bei Prominenten beliebtes Restaurant.

"Es war eine großartige Feier"

Ein Vertreter von Hugh Jackman hat dem "People"-Magazin bestätigt, dass Deborra-Lee Furness zusammen mit ihrer Familie und engen Freunden zu Jackman nach New York gereist waren. "Es war eine großartige Feier", sagte eine anonyme Quelle zu "People".

Hugh Jackman selbst teilte auf Instagram ein Foto von sich am Restaurant-Tisch. Im weißen Hemd gekleidet hebt er einen Drink zum Anstoßen an. Dazu schrieb er: "Danke euch allen für die Geburtstagsglückwünsche. Ich lese eure Nachrichten, sehe die besonderen Videos und bin von Gefühlen überwältigt."

In einer Instagram-Story postete der "X-Men"-Star zudem das Foto eines Desserttellers, auf dem eine Kugel Eis, zwei Pralinen und in Schokoschrift "Happy Birthday Hugh Jackman" geschrieben stand.

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness haben sich friedlich getrennt

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness gaben Mitte September das überraschende Liebes-Aus in einem Statement bekannt. Nach 27 gemeinsamen Jahren habe das einstige Hollywood-Traumpaar beschlossen, getrennte Wege zu gehen.

Weiter hieß es aber auch: "Wir waren gesegnet, fast drei Jahrzehnte lang als Ehemann und Ehefrau eine wundervolle, liebevolle Ehe miteinander zu teilen. (...) Unsere Familie war immer unsere höchste Priorität und wird es auch immer sein." Aber ihre Reise werde sich nun "verändern".

Die beiden haben 1996 geheiratet. Zusammen haben sie die Kinder Oscar (23) und Ava (18).