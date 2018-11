Hollywood-Star Hugh Jackman (50, "Greatest Showman") und Schauspielerin Deborra-Lee Furness (62) sind seit 1996 glücklich verheiratet. Und noch immer schwärmt der Australier in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau. "Was willst du am Ende von deinem Lebenspartner? Du willst vollständig gesehen werden und du willst genau sehen können, wer sie wirklich ist. Und Deb und ich hatten das von Anfang an", sagte Jackman nun in einem Interview mit "Today".

Darüber hinaus erklärte er: "Ich wusste zwei Wochen nach dem Treffen mit Deb, dass wir für den Rest unseres Lebens zusammen sein werden". Die beiden trafen zum ersten Mal am Set der australischen Fernsehserie "Correlli" (1995) aufeinander. Das Paar adoptierte Sohn Oscar (18) und Tochter Ava (13).