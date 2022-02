Sehen Sie im Video: Topfit mit 53 Jahren – Hugh Jackman zeigt seine Muskeln und filmt sein jährliches Eisbaden.





















Hugh Jackman, geboren 1968 in Australien.

Er ist Schauspieler, Filmproduzent, Sänger und mit seinen 53 Jahren noch topfit, – wie er eindrucksvoll auf Instagram beweist.

In einem Kurzvideo zu sehen: Ein durchtrainierter Oberkörper, dem er eine nasskalte Erfrischung gönnt. Frei nach dem Motto: „Was nicht tötet, härtet ab".

Doch das freiwillige Baden im eiskalten Wasser hat eine Tradition. „Polar Bear Plunge" zu deutsch „Eisbärentauchen" ist eine Neujahrestradition, die auf der ganzen Welt Anklang findet.

Zwar sagt er selbst im Video, dass er sechs Wochen zu spät sei, aber die Natur nähme es da nicht so genau.

Denn zurzeit liegt die Wassertemperatur in New York immer noch bei 4 Grad Celsius.

Für Hugh scheint die Badesaison nun offiziell eröffnet zu sein…

Mehr