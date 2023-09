Wrestling-Star Hulk Hogan hat 18 Kilo abgenommen. Die Pfunde des 70-Jährigen purzelten durch den Verzicht auf Alkohol.

Wrestling-Legende Hulk Hogan (70) hat in einem neuen Interview über seinen Gewichtsverlust gesprochen. Im Gespräch mit "TMZ Live" verriet der 70-Jährige, dass er seit Beginn des Jahres über 18 Kilogramm weniger auf die Waage bringen würde. Der Grund für den Abnehmerfolg sei laut Hogan simpel: Seit acht Monaten würde er keinen Alkohol mehr trinken.

Kein Junkfood ohne Alkohol

"Es hat alles verändert", berichtete Hogan bei "TMZ Live". Dadurch, dass der Wrestling-Star keinen Alkohol mehr trinke, esse er auch nicht mehr zu viel - oder zu viele ungesunde Speisen. "Ich habe spätabends nichts mehr gegessen - und auch kein Junkfood mehr", so Hogan wörtlich. Daraufhin habe er "sofort etwa 40 Pfund [umgerechnet über 18 Kilogramm] abgenommen."

Seinen Alkoholkonsum habe er besonders zuliebe seiner Verlobten Sky Daily (45) beendet, erklärte der sechsmalige WWE-Champion weiter. Seit dem Sommer ist Hogan mit der 45-jährigen Yoga-Lehrerin verlobt. "Ich bin schon eine Weile mit meiner Freundin Sky zusammen und alles Schlimme, was mir je in meinem Leben passiert ist - meine zwei Ehen - alles Schlimme hatte mit Alkohol zu tun", sagte Hogan bereits anlässlich der Verlobung im Podcast "This Past Weekend". Während seiner vorherigen Ehen habe es "eine Menge Alkoholkonsum" gegeben.

Hogan war von 1983 bis 2009 mit Linda Hogan (64) verheiratet. 2010 schloss er mit Jennifer McDaniel (49) den Bund der Ehe. Die Beziehung hielt elf Jahre.

Schmerzmittel und Alkohol im Profi-Wrestling

Überhaupt sei Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terrence Gene Bollea heißt, durch den professionellen Wrestling-Sport zu einem regelmäßigen Trinker geworden. "Wir haben nach den Kämpfen Bier getrunken und vor den Kämpfen. Im Hotel trafen wir uns alle an der Bar. Das war Teil der gesamten Wrestling-Szene", berichtete Hogan gegenüber der "New York Post".

Auch mit Schmerzmitteln sei der Athlet in dieser Zeit in Berührung gekommen. Die Wrestler hätten diese für Verletzungen verschrieben bekommen, und seien anschließend in die Abhängigkeit gerutscht.

In Zukunft ganz dem Alkohol abschwören will Hogan allerdings trotz seines Abnehmerfolgs nicht. Jedoch wolle er künftig nie wieder im gleichen Ausmaß zur Flasche greifen. "Ich würde nie täglich trinken, wie damals in meinen Wrestling-Tagen", so Hogan wörtlich.