"Nicht mehr länger ein Teenager. Alles Gute zum 40. Geburtstag, Bruder."

Ganze acht Jahre standen Paul Wesley (36) und Ian Somerhalder als Vampir-Brüder Stefan und Damon Salvatore in "The Vampire Diaries" vor der Kamera. Aber auch nach Abschluss der Dreharbeiten im vergangenen Jahr scheinen sich die beiden noch prächtig zu verstehen. Gemeinsam feierten sie am gestrigen Samstag den 40. Geburtstag Somerhalders. Mit von der Partie war auch, so verrät es zumindest ein Instagram-Schnappschuss der Drei, ihr früherer Set-Kollege Geoff Shotz. Er übernahm in den Staffeln sechs, sieben und acht der Vampir-Serie vereinzelt die Regie.