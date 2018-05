"Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft!"

Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Ian Somerhalder (39, "The Vampire Diaries") ist Model, Schauspieler und jetzt auch noch Winzer: Der Serien-Star produziert seinen eigenen Wein. In Chile habe er einen Weinberg gefunden, den er auf Instagram als "ganzheitlichsten und inspirierendsten Ort" bezeichnet, an dem er je gewesen sei. Zwar habe der Wein Somerhalder jede Menge Forschung, Versuche und Irrtümer gekostet, am Ende könne sich das Ergebnis aber sehen und vor allem schmecken lassen. "Ich bin stolz auf diesen Wein", kommentierte er seinen Schnappschuss und nennt den Rebensaft eine "besondere Mischung".