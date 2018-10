Rapper und Schauspieler Ice-T (60, "Once Upon a Time in Brooklyn") hat Ärger mit der Polizei. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, sei der 60-Jährige in New York festgenommen worden. Er soll zuvor mit seinem Sportwagen durch eine Maut-Station gefahren sein, ohne zu bezahlen.

Als die Polizeibeamten Ice-T anhielten, bemerkten sie zudem, dass das brandneue Auto nicht registriert war. So wurde der Rapper nicht nur festgenommen, sondern bekam dafür auch noch einen Strafzettel. Kurze Zeit später soll er aber wieder freigelassen worden sein.