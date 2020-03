Idris Elba (47, "Luther") ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Schauspieler hat nun den Verdacht geäußert, dass er sich bei der Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau (48) angesteckt haben könnte. Auch Kanadas First Lady Sophie Grégoire (44) leidet derzeit an Covid-19. In einem Video bei Twitter spricht Elba über das Aufeinandertreffen von Grégoire und ihm am 4. März bei einer Wohltätigkeitsgala in Wembley.

"Es ist schwer zu sagen, wann ich mich genau mit dem Coronavirus infiziert habe, aber ich weiß, dass ich am 4. März damit in Berührung gekommen bin. Dieses Datum ist meine einzig bekannte Begegnung mit dem Erreger."

In dem Clip bekräftigt Elba erneut, dass es ihm gut gehe und er keinerlei Symptome hat. Vorsorglich wurde seine Frau Sabrina (29) nun auch getestet, da sie die ganze Zeit an Elbas Seite war. Bis das Ergebnis des Tests da ist, sei seine Frau etwas "nervös", meinte Elba.