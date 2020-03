Als wären die Zeiten nicht schon verrückt genug, müssen sich jetzt einige Promis gegen die verrückte Behauptung wehren, sie würden bezahlt werden, um zu sagen, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hätten. So auch Schauspieler Idris Elba (47, "Luther"), der dafür klare Worte findet.

Elba, der seine Infektion mit dem Coronavirus am 16. März öffentlich gemacht hatte, sagte laut der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" in einem Instagram-Live-Stream zu den Gerüchten: "Diese Idee, dass jemand wie ich dafür bezahlt wird, zu sagen, dass ich den Coronavirus hätte, ist absoluter Schwachsinn."

"Das ist dumm und es ist der schnellste Weg, um die Menschen krank zu machen", so Elba weiter. Er und seine Frau Sabrina, die ebenfalls positiv auf den Virus getestet wurde, hätten absolut keinen Vorteil davon, zu behaupten, dass sie es hätten. "Ich verstehe die Logik dahinter nicht einmal. "

Hat Cardi B dieses Gerücht in die Welt gesetzt?

Woher dieses Gerücht stammt, ist nicht ganz klar. Allerdings hatte Rapperin Cardi B (27, "Invasion of Privacy"), ebenfalls in einem Instagram-Live-Video, die Vermutung geäußert: "Ich habe langsam das Gefühl, dass alle bezahlt werden, damit sie sagen, dass sie positiv getestet wurden. Dann bezahlt mich auch." Sie wundere sich außerdem, warum sich alle Basketballspieler testen lassen würden, obwohl sie keine Symptome hätten, so die Rapperin. Idris Elba hatte Cardi B in seinem Video aber nicht namentlich erwähnt.