Idris Elba in "Luther: The Fallen Sun".

Er sei nur ein Typ, der versuche, Schauspieler zu sein, sagt Idris Elba. Eine bescheidene Aussage, schließlich wurde er vielfach ausgezeichnet. Seine "härteste Rolle" verschaffte ihm aber nicht die Filmbranche, sondern das "People"-Magazin.

Idris Elba findet sich selbst gar nicht so toll – zumindest auf Fotos nicht. Dabei wurde der "Luther"-Star 2018 zum "Sexiest Man Alive" gewählt und das sei seine "härteste Rolle überhaupt" gewesen, erklärte Elba im Interview mit "ET Canada".

Er erinnerte sich noch an das dazugehörige Shooting: "Ich sagte zum Fotografen: 'Ich sehe nicht immer gut auf Fotos aus, dieses Bild muss großartig sein.'" Dieser habe geantwortet: "'Nein, nein, nein. Wir haben das schon eine Million Mal gemacht, wir wissen, wie man es macht.' Und ich sagte: 'Ok, ich werde einfach ich sein.'" Dann hätten sie seinen Lieblingskamerawinkel für das Cover verwendet.

Elba: "Nur ein Typ, der versucht Schauspieler zu sein"

Der 50-Jährige ist schon seit Jahren in der Schauspielbranche tätig. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, war neben der enorm erfolgreichen BBC-Serie "Luther" auch in diversen Hollywood-Filmen zu sehen. Dennoch erzählt Elba, dass er immer noch überrascht ist, wenn er erkannt wird.

"Ich gehe nicht davon aus, dass jeder weiß, wer ich bin, auch wenn ich schon lange schauspielere", erklärte der Brite. "Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nur einen Typen, der versucht hat, Schauspieler zu sein. Wenn ich also mitten in Belgien in ein Restaurant gehe, erwarte ich nicht, dass mich jeder wiedererkennt."

Idris Elba sollte der neue Bond werden

Tatsächlich wird der Schauspieler sogar schon länger als nächster 007 gehandelt. Idris Elba dementierte aber wiederholt Gerüchte, wonach er der nächste James Bond werden könnte. Nach Daniel Craigs (55) Ausstieg aus dem Franchise sei er nicht mal in der Nähe der Rolle gewesen, sagte Elba zuletzt dem "Guardian". "Es ist ein Kompliment und eine Ehre - aber es ist nichts Wahres dran."

Stattdessen ist der Brite seit 10. März in "Luther: The Fallen Sun" auf der Streaming-Plattform Netflix zu sehen. In der Filmfortsetzung zur Serie schlüpft er erneut in die Rolle des Londoner Detective Chief Inspector John Luther.