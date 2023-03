© imago/PPE / DFree/Shutterstock. com

Idris Elba, der als DJ bei der Hochzeit von Harry und Meghan auflegte, verrät in einem Interview, wer bei der Feier am besten getanzt hat.

Idris Elba (50) war im Mai 2018 nicht nur als Gast auf der royalen Hochzeit von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) zugegen. Der Schauspieler fungierte bei der Party nach der großen Zeremonie auch als DJ. "Ich war so nervös", erzählte er unlängst im Interview mit "ET Canada" und verriet außerdem, wer seiner Meinung nach am ausgiebigsten bei der Feier getanzt hat.

"Ich denke, Meghan war diejenige, die wirklich losgelassen hat. Weißt du, sie war echt... Sie hatte einfach viel Spaß", erinnerte sich Elba an die Eindrücke der Hochzeit. Meghan habe "die beste Zeit" gehabt, so der Schauspieler.

Meghan hatte einen besonderen Musikwunsch bei ihrer Hochzeit

Schon im April 2022 plauderte Idris Elba im Gespräch mit "BBC Radio1 Xtra" einige Details über die royale Hochzeit aus. Meghan soll ihm damals etwa einen besonderen Musikwunsch mitgeteilt haben. Demnach habe die ehemalige Schauspielerin an ihrem besonderen Tag nach "Still D.R.E" von Dr. Dre (58) gefragt. Den Song von Dr. Dre, in dem außerdem Snoop Dogg (51) mitgewirkt hat, habe er für die Braut gespielt. "Es war Meghans Entscheidung", sagte Elba, der seine Musikkarriere lange vor der Schauspielerei begann.