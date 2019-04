Ihr Adoptivsohn ist ein Mädchen

Hollywood-Star Charlize Theron (43, "A Million Ways to Die in the West") bestätigte nun, dass sie ihr erstes Adoptivkind Jackson (7) als Mädchen aufwachsen lässt. "Ich dachte auch, sie sei ein Junge, bis sie mich mit drei Jahren ansah und sagte: 'Ich bin kein Junge!'", erklärte die gebürtige Südafrikanerin in einem Interview, das die britische Zeitung "The Daily Mail" veröffentlicht hat.

"Ich habe zwei wunderschöne Töchter, die ich, genau wie alle Eltern, beschützen möchte und ich möchte, dass sie sich frei entfalten können. Sie wurden geboren, wie sie sind und wo genau in der Welt sie zu sich selbst finden, während sie erwachsen werden, und wer sie sein wollen, das habe ich nicht zu entschieden", macht sie ihre Einstellung klar.

Die alleinerziehende Schauspielerin adoptierte Jackson im Jahr 2012 und eine Tochter namens August im Jahr 2015.