© Franziska Krug/ GettyImages for Marcel Remus

Die Stars schwelgen in Erinnerungen

Ihr erstes Mal auf Mallorca Die Stars schwelgen in Erinnerungen

Stars wie Vera Int-Veen, Natascha Ochsenknecht oder Arne Friedrich erinnern sich an ihr erstes Mal auf Mallorca zurück.

Seit Jahren ist Mallorca das Lieblingsziel vieler deutscher Urlauber. Aber auch zahlreiche Stars zieht es immer wieder auf die Balearen-Insel. "Mein erster Aufenthalt hier ist über 50 Jahre her", erinnert sich etwa Moderatorin Vera Int-Veen auf der Remus Lifestyle Night an der Playa de Palma zurück. 2016 gab sie ihrer Frau hier sogar das Jawort. Auch Model Franziska Knuppe, Designerin Natascha Ochsenknecht oder Moderator Harry Wijnvoord erinnern sich auf dem Event des Luxusmaklers Marcel Remus an ihr erstes Mal auf Mallorca zurück.

Jo Weil: "Es hat mich total geflasht"

Schauspieler Jo Weil (45): "Mein erstes Mal Mallorca hat mich total umgehauen. Ich wollte nämlich eigentlich nie nach Mallorca, weil ich nur die Bilder vom Ballermann im Kopf hatte und das so gar nicht meins ist. Dann war ich aber tatsächlich berufsbedingt hier und es hat mich total geflasht wie schön die Insel ist. Seitdem bin ich ein riesiger Fan und schon oft privat hierhergekommen. Man muss nur begreifen, dass Mallorca nicht nur gleich Ballermann 6 ist."

Moderatorin Nina Moghaddam (42): "Ich war mit 18 zum ersten Mal mit meinem damaligen Freund hier. Ich bin damals mit der Bimmelbahn nach Sóller gefahren - und das habe ich jetzt auch mit meinen Kids und meiner Family gemacht. Da kamen ganz viele Erinnerungen hoch und irgendwie sah alles auch noch genauso aus wie damals."

Moderator Harry Wijnvoord (74): "Mein erster Aufenthalt war 1991. Da habe ich Klaus Baumgart von 'Klaus und Klaus' besucht - und mein Haus gekauft."

Vera Int-Veen: "Ich habe sogar hier geheiratet"

Moderatorin Vera Int-Veen (55): "Mein erster Aufenthalt hier ist über 50 Jahre her. Meine Mutter war im Sommer 1967 auf Mallorca - da war sie hochschwanger mit mir. Danach sind wir jedes Jahr nach Mallorca gefahren und ich habe sogar hier geheiratet."

Model Franziska Knuppe (48): "Das muss beruflich für ein Shooting gewesen sein, irgendwann in den letzten 26 Jahren. Privat als Teenie oder so war es sicher nicht. Ich bin ja aus der ehemaligen DDR und die erste Reise nach der Wende ging nach Marokko."

Designerin Natascha Ochsenknecht (58): "Davon gibt es sogar noch ein schönes String-Foto oben ohne von mir. Ich stand in Alcúdia am Wasser, habe Wilson auf dem Arm und war im fünften Monat schwanger mit Jimi. Das ist ungefähr 33 Jahre her."

"Let's Dance"-Profitänzer Christian Polanc (45): "Sehr gut sogar. Ich habe tatsächlich Marcel Remus hier auf Mallorca besucht. Das ist jetzt wahrscheinlich schon über zehn Jahre her. Vorher habe ich es nie auf die Insel geschafft, weil ich sehr viel mit dem Turniertanzen unterwegs war und es kaum geschafft habe, irgendwo hinzukommen, wo man sonst normalerweise hinfährt."

Arne Friedrich: "Mein erster Urlaub ohne Eltern"

Ex-Fußballstar Arne Friedrich (44): "Ich glaube, zum letzten Mal war ich auf der Insel beim Länderspiel gegen Spanien im Jahr 2003. Erstmalig hingegen im Alter von 15 Jahren - mein erster Urlaub ohne die Eltern. Danach bin ich vier oder fünf Jahre in Folge mit meinem engsten Jugendfreund hier gewesen. Aber nicht für El Arenal und Vollgas, wir haben es eher ein bisschen ruhiger bevorzugt."

Moderatorin Frauke Ludowig (59): "Ich war zum ersten Mal mit meinen Eltern hier. Wir haben eine Busreise gemacht und sind in einem 3-Sterne-Hotel mit Pool abgestiegen. Es war einfach und schön."

Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (34): "Ich war 15 und hatte irgendwann auch einen von diesen typischen Eimern in der Hand, die heute verboten sind, mit ganz vielen XXL-Strohhalmen. Und ich habe mich auf Mallorca in meinen ersten Freund verknallt. Ich kannte ihn schon aus Deutschland und ich habe bitterlich geweint, als er dann wegfliegen musste, das weiß ich noch."