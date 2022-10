Auf Twitter hat Ex-Fußballtorwart Iker Casillas verkündet, dass er schwul sei und um Respekt gebeten. Doch den Tweet löschte der Spanier umgehend wieder. Laut spanischen Medien steckt dahinter etwas anderes.

Es ist ein Tweet, der mehr verwirrt als dass er aufklärt. In wenigen Worten verkündete der ehemalige spanische Nationaltorwart Iker Casillas auf Twitter, dass er schwul sei. "Ich hoffe ihr respektiert mich: Ich bin schwul. #SchönenSonntag", schrieb er auf seinem Profil.

Iker Casillas feiert scheinbar sein Coming Out bei Twitter

Sein ehemaliger Mannschaftskamerad Carles Puyol antwortete mit Herzchen-Emoji. "Es wird Zeit, unsere Geschichte zu erzählen", kommentierte der ehemalige Verteidiger und sorgte damit für Verwunderung. Seine Tweet-Antwort klingt, als seien Casillas und Puyol ein Paar. Doch nur kurze Zeit später war Casillas Tweet wieder verschwunden.

Mittlerweile gibt es Spekulationen, das vermeintliche Coming Out war gar keines. Seit Casillas Scheidung von TV-Moderatorin Sara Carbonero im vergangenen Jahr schreiben spanische Zeitungen regelmäßig über Casillas Beziehungsstand. Seine angeblich aktuelle Freundin: Schauspielerin Alejandra Onieva. Laut der spanischen Zeitung "AS", auf die sich die "Daily Mail" bezieht, ist Casillas Tweet nur eine Antwort auf diverse Klatschberichte, nicht aber ein wirkliches Coming Out.

Mögliche Antwort auf Klatschberichte

Erst vor einem Monat musste Casillas dementieren, eine Beziehung mit Shakira, Sängerin und Noch-Ehefrau von seinem Mannschaftskollegen Gerard Piqué, zu führen. Auf Twitter sorgt Casillas vermeintliches Coming Out nach anfänglicher Begeisterung für – gelinde gesagt – erstaunte Reaktionen. "Top Aktion von Iker Casillas. Damit hat er Profis, die wirklich täglich damit hadern sich zu outen, einen Super Dienst erwiesen", schreibt ein Nutzer entsetzt. "Scheint ja doch nur wieder ein verunglückter 'Scherz' gewesen zu sein. Das schadet doch mehr, als es nutzt", kommentiert eine andere.

In einer Zeit, in der Homosexualität im Fußball noch immer ein Tabuthema ist, kommt ein ironisches Coming Out nicht gut an.

Quellen: "Daily Mail" / Twitter

