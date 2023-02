US-Schauspieler Paul Wesley will sich offiziell von Ines de Ramon scheiden lassen.

"Vampire Diaries"-Star Paul Wesley hat die Scheidung von Noch-Ehefrau Ines de Ramon eingereicht. Ist sie bald offiziell frei für Brad Pitt?

"Vampire Diaries"-Star Paul Wesley (40) hat nach fast fünf Jahren Ehe offiziell die Scheidung von Ehefrau Ines de Ramon (32) eingereicht. Das berichtet Magazin "Us Weekly" unter Berufung auf vorliegende Dokumente. Demnach reichte Wesley die Scheidungspapiere am Freitag in Los Angeles ein. Laut Bericht werden getrenntes und gemeinsames Eigentum wie Vermögen später festgelegt. Wesley scheint als sein eigener Anwalt zu agieren, schreibt das Blatt.

Die beiden gaben ihr Ehe-Aus im September 2022 bekannt. Die Entscheidung, sich zu trennen, beruhe auf Gegenseitigkeit und sei vor fünf Monaten erfolgt, wird ein Vertreter des Paares von dem Magazin zitiert. "Sie bitten zu diesem Zeitpunkt um Privatsphäre."

Was bedeutet die Scheidung für de Ramon und Brad Pitt?

Seit ihrer Trennung haben sowohl Wesley als auch de Ramon offenbar neue Beziehung begonnen. Wesley ist seit November 2022 mit dem Model Natalie Kuckenberg (22) liiert. De Ramon soll seit demselben Monat mit Hollywood-Schauspieler Brad Pitt (59) zusammen sein. Offiziell gemacht haben die Schmuckmanagerin und der "Bullet Train"-Star die Beziehung aber noch nicht.

Dem "People"-Magazin zufolge feierten de Ramon und Pitt den 59. Geburtstag des "Babylon"-Darstellers am 18. Dezember gemeinsam in Hollywood. Der Oscarpreisträger soll sie auch auf die Aftershow-Party nach der Premiere von "Babylon" in Los Angeles mitgenommen haben. Das berichtete ebenfalls das "People"-Magazin. Demnach sollen die beiden dort keinen Hehl aus ihrer Zuneigung gemacht und mehrfach die Arme umeinander gelegt haben.

Erstmals wurden sie gemeinsam am 13. Oktober hinter der Bühne eines Konzerts des U2-Sängers Bono (62) im Orpheum Theatre in Los Angeles von einem Paparazzo abgelichtet. Brad Pitt wurden nach der Trennung von Angelina Jolie (47) 2016 bereits mehrere Liebesgeschichten nachgesagt.