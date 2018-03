Schauspielerin Inez Bjørg David (36, "Doc meets Dorf") ist bereits seit einigen Monaten Single, wie sie "Bild" verriet. Mirko Lang (39) und sie seien schon seit zwei Jahren kein Paar mehr, sagte sie dem Blatt. "Wir haben uns ohne Rosenkrieg getrennt. Was uns dabei trotzdem glücklich macht, ist, dass wir es wirklich geschafft haben, Freunde zu bleiben. Das sind wir unseren Kindern schuldig. Man weiß ja leider vorher nie, ob das klappt. Aber wir hatten und haben einfach Glück miteinander."

Das ehemalige Schauspiel-Paar führte fast acht Jahre lang eine Beziehung, aus der zwei gemeinsame Kinder hervorgingen: eine siebenjährige Tochter und ein sechsjähriger Sohn.

Inez Bjørg David wurde durch die Serie "Verbotene Liebe" bekannt, in der sie von 2003 bis 2006 die Rolle der Vanessa von Beyenbach spielte. Später wirkte sie unter anderem in "Sturm der Liebe", "Kommissarin Lucas" oder in "Die Toten vom Bodensee" mit. In dem RTL-Film "Das Joshua-Profil", der am kommenden Freitag läuft, spielt sie eine der Hauptrollen.