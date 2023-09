von Eugen Epp Ihr erstes Kind hatten "HealthyMandy" und "FitnessOskar" als Baby verloren. Jetzt freut sich das Influencer-Paar über eine erneute Schwangerschaft: "Wir sind überglücklich."

Hinter Mandy Brobeck und Oskar Ogorkiewicz liegen schwere Monate. Im Dezember vergangenen Jahres hatte das Influencer-Paar – besser bekannt als "HealthyMandy" und "FitnessOskar" – Tod seines Sohnes Rio bekanntgegeben.

Doch jetzt gibt es wieder gute Nachrichten für die beiden. Freudestrahlend zeigten sie sich auf Instagram, hielten einen positiven Schwangerschaftstest und einen Baby-Strampler in die Kamera. Die freudige Botschaft: "Wir sind wieder schwanger." Schon einige Tage zuvor hatten Mandy (ca. 870.000 Follower auf Instagram) und Oskar (mehr als 440.000 Follower) einen Post mit dem Text "PUPO" abgesetzt. Die Abkürzung steht für "pregnant until proven otherwise", auf Deutsch: "Schwanger, bis das Gegenteil bewiesen ist."

HealthyMandy und FitnessOskar verloren Baby im Alter von vier Monaten

Ein Bluttest habe dann das Ergebnis bestätigt, berichtet das Paar, das auf Youtube auch als "Fitnesscouple" unterwegs ist: "Wir können es immer noch nicht glauben." Von den Followern und anderen Influencer:innen gab es Glückwünsche, besonders berührte viele der Aufdruck auf dem Strampler. "Vom Himmel geschickt von meinem großen Bruder", stand da unter einem Regenbogen – eine Erinnerung an den kleinen Rio, den das Paar im Alter von nur vier Monaten wegen einer seltenen Autoimmunerkrankung verloren hatte. Das Paar war offen mit der Erkrankung und auch dem Tod ihres Kindes umgegangen.

Asanas und Atemübungen Yoga in der Schwangerschaft: Die besten Übungen für jedes Trimester 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter 1. Trimester: Bhadrasana I (Der Schmetterling Variante I) Fußsohlen zueinander bringen, Knie locker nach außen fallen lassen. Schulterblätter hinter dem Rücken leicht zueinander ziehen. Fußspitzen umfassen oder die Hände sanft auf den Bauch legen. Nun leicht mit den Knien flattern.

Wirkung: Der Schmetterling dehnt die Hüften und löst Verspannungen und Blockaden im Becken. Mehr

Nach dem tragischen Tod des Babys entschieden sie sich für eine Kinderwunschbehandlung, weil ein hohes Risiko bestand, dass weitere Kinder ebenfalls mit dem Gendefekt geboren werden würden. Tatsächlich war Mandy im Frühjahr wieder schwanger geworden. Doch nur wenige Tage nach der Verkündung in den sozialen Medien mussten Mandy und Oskar ihren Followern wieder traurige Nachrichten überbringen: "Wir haben unseren Embryo verloren." Nun blicken sie wieder hoffnungsfroh in die Zukunft.

Quellen: HealthyMandy auf Instagram / FitnessOskar auf Instagram

Sehen Sie im Video: Ein junges Paar aus England wünscht sich ein Baby. Die werdende Mutter bricht in der 37. Schwangerschaftswoche zusammen. Die Diagnose: Sie hat einen Gehirntumor, der dank der Schwangerschaft rechtzeitig behandelt werden konnte.