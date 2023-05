von Eugen Epp TikTok-Star Firat Elvito und seine Frau Begüm haben geheiratet – in einem ungewöhnlichen Outfit. Statt Kleid und Anzug trugen sie auf dem Standesamt Jogginghose und Kapuzenpullover.

In wallendem Hochzeitskleid und teurem Maßanzug heiraten, dazu noch ein Festessen in einem edlen Restaurant? Davon wollten Influencer Firat Elvito aus Cottbus und seine Frau Begüm nichts wissen. Bei der standesamtlichen Hochzeit wählte das Paar einen eher legeren Style.

Elvito (3,3 Millionen Follower auf TikTok) kam zu dem Termin in schwarzer Jogginghose und schwarzem Kapuzenpullover, auch seine Frau trug einen grauen Jogginganzug zum Schleier. Schon seit Wochen ist die Hochzeit der beiden Dauerthema auf Elvitos Social-Media-Kanälen, der Influencer nahm seine Fans während der Vorbereitungen mit, unter anderem beim Tanzkurs. Jetzt hat sich das Paar das Ja-Wort gegeben – aber anders als es viele Follower erwartet haben.

Fans sind von Hochzeitsoutfit irritiert

Das Outfit löste in den Kommentaren jedenfalls viele erstaunte Reaktionen aus. "Sorry aber das geht gar nicht in Sportklamotten?", kommentierte jemand, eine andere Userin nannte die Wahl der Kleidung "mega unpassend". Und es waren nicht nur Jogginghose und Hoodie, mit denen das Paar gegen die Konventionen verstieß. Nach der Vermählung gönnten sie sich einen Imbiss vorm Standesamt – mit Burgern von McDonald's. "Ich weiß nicht wieso es alle haten, aber wir lieben es", stellte Firat Elvito auf TikTok klar, wo er mehrere Videos der Hochzeit postete.

Nach der Zeremonie am Standesamt folgte die offizielle Hochzeitsfeier – die Fans spekulierten schon, ob dort dann Dresscode Pyjama gelten würde. Doch Firat und Begüm traten im klassischen Outfit an. Die Braut trug ein weißes Kleid, der Bräutigam einen Smoking. "Ihr Kleid ist länger als das Auto", staunte Elvito, und postete selbst stolz: "Ich trage Anzug." Nach der Hochzeit am Pfingstwochenende ging es für das frisch verheiratete Paar direkt weiter in die Flitterwochen nach – wohin genau, wollten die beiden noch nicht verraten.

Quellen: Firat Elvito auf Instagram / Firat Elvito auf TikTok

