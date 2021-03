Zwei Wochen ist das Skandal-Interview von Meghan und Harry bereits her. Doch hinter den Palastmauern brodelt es weiter. Prinz William soll seinem Bruder vor allem eine Aussage besonders übel nehmen.

Die Worte von Prinz Harry waren unmissverständlich: "Ich war in einer Falle und habe keinen Ausweg gesehen. Ich war gefangen, aber wusste nicht, dass ich es war", sagte Prinz Harry im Interview mit Oprah Winfrey. Als die US-Talkshow-Queen nachfragte, was er genau meinte, sagte der Herzog von Sussex: "Gefangen im System, wie der Rest der Familie. Mein Vater und mein Bruder sind gefangen. Sie können nicht entkommen." Doch Thronfolger Prinz William wehrt sich jetzt gegen diese Aussage.

Zwei Wochen nach Ausstrahlung im US-Fernsehen beschäftigt das Skandalinterview von Harry und Meghan die Royal Family noch immer. Rassismus, Feindseligkeiten und Snobismus waren nur einige der Vorwürfe, die das Paar gegen die eigene Familie erhob. Prinz William, der auf Rang zwei der Thronfolge nach seinem Vater Charles steht, sah sich genötigt, gegen den Rassismus-Vorwurf öffentlich Stellung zu beziehen. "Wir sind keine rassistische Familie", hatte er zu Reportern gesagt. Intern beschäftigt er sich auch mit den anderen Aussagen Harrys.

Wie die britische Zeitung "Sunday Times" unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle im Palast berichtet, soll sich William heftig über den Vorwurf geärgert haben, "in einem System gefangen" zu sein. Er glaube nicht, "in einer Falle" zu sein, sagte der 38-Jährige demnach. Er halte die Aussagen Harrys für "ziemlich weit hergeholt". Viel mehr sehe William seinen Weg als Pflicht an Vaterland und Krone – ganz wie seine Großmutter Königin Elisabeth II.

Prinz Harry und Prinz William könnten sich bald wiedersehen

Zwischen Harry und William herrscht eiserne Funkstille. Ob die beiden Brüder, die sich nach dem Trauma über den frühen Tod ihrer Mutter Prinzessin Diana sehr nahe standen, jemals wieder zueinander finden, ist unklar. Ein Aufeinandertreffen könnte bereits in wenigen Wochen anstehen. Zum 100. Geburtstag von Großvater Prinz Philip am 10. Juni wird ganz Großbritannien feiern. Das Datum markiert nicht nur das Jubiläum des Mannes von Queen Elizabeth, sondern könnte auch – nach einer erfolgreichen Impfkampagne – das Ende der Coronapandemie im Königreich einläuten. Auch Prinz Harry wird in London erwartet.

Bis es soweit ist, genießt Harry sein neues Leben in Kalifornien. Aktuelle Fotos zeigen den 36-Jährigen bei einer Radtour durch seine Wahlheimat Montecito. Harry trägt eine Basecap und einen Mundschutz – und radelt scheinbar unbekümmert durch die Straßen des US-Städtchens. Harry genießt seine neue Freiheit. Ohne Palast und die Bürde der Krone.

Quelle: "Times on Sunday" (Paid)