von Eugen Epp Selena Gomez hat Kylie Jenner abgelöst – sie ist wieder die Frau mit den meisten Followern auf Instagram. Die Schauspielerin und Sängerin hat allerdings schon so negative Erfahrungen gemacht, dass sie sich sogar einmal eine Auszeit von der Plattform verordnet hat.

Um den Thron auf Instagram gibt es einen harten Zweikampf. Bis vor Kurzem war Kylie Jenner die unumstrittene Königin: Keine Frau auf der Plattform hatte mehr Follower als die 25-Jährige. 380 Millionen Accounts folgen ihr. Doch Selena Gomez ist nun knapp an ihr vorbeigezogen und hat die 381-Millionen-Grenze überschritten.

Selena Gomez ist in dieser Rangliste eine alte Bekannte: Bis 2019 hatte die Schauspielerin und Sängerin den Titel bereits schon einmal inne, verlor ihn dann aber an Ariana Grande. Der Grund: 2018 hatte sie sich vorübergehend von der Plattform zurückgezogen. "So sehr ich für die Stimme dankbar bin, die die sozialen Medien uns allen verleihen, so dankbar bin ich auch für die Möglichkeit, mich zurücknehmen und mein Leben im Hier und Jetzt leben zu können", schrieb sie damals.

Selena Gomez kennt die dunklen Seiten von Instagram

Gomez war einer der ersten Stars, die auf Instagram groß wurden, sie knackte als erste Person die 100-Millionen-Follower-Grenze – damals mit dem Hashtag #SelenaBreakTheInternet, der weltweit viral ging. Doch sie musste auch die negativen Seiten des Instagram-Ruhms kennenlernen. "Ich hatte nie die Möglichkeit, auf eine echte High School zu gehen. Die Welt war meistens meine Schule und ich wurde mit Informationen überschwemmt, die ich nicht wollte", sagte sie kürzlich der "Vanity Fair".

Sie habe insbesondere im Zusammenhang mit der Trennung von ihrem Ex-Freund Justin Bieber viele Hasskommentare bekommen, die ihr nicht gutgetan hätten, so die 30-Jährige: "Ich konnte einfach nicht mehr. Es war eine Verschwendung meiner Zeit." Nach vier Monaten Auszeit hatte sie sich wieder auf Instagram zurückgemeldet.

Cristiano Ronaldo ist die Person mit den meisten Followern

Dennoch hat Gomez klare Konsequenzen aus ihren Erfahrungen gezogen. Die Instagram-App hat sie nicht auf ihrem Handy installiert, dort habe sie nur TikTok, weil die App "weniger toxisch" sei. Ihre Posts setzt ihre Assistentin für sie ab, Gomez schickt ihr nur noch das Material dafür. Und auch mit den Kommentaren beschäftigt sich der Star nicht mehr: Ihre Assistentin stellt ihr lediglich eine Auswahl zusammen, die aber "ermutigend" sei, wie Selena Gomez der "Vanity Fair" gesagt hat.

Ihrer Beliebtheit bei den Fans hat das aber offenbar keinen Abbruch getan. Den Titel als Person mit den meisten Followern, den sie lange Zeit innehatte, ist sie allerdings los. Da ist Fußballer Cristiano Ronaldo weit davongezogen. Ihm folgen 550 Millionen Nutzer:innen, dahinter steht Lionel Messi mit 433 Millionen Follower:innen. Der insgesamt erfolgreichste Account ist aber der von Instagram selbst – mit mehr als 600 Follower:innen.

