Ende Januar überraschte Hotelerbin Paris Hilton mit der Nachricht, dass sie und ihr Mann Carter Reum zum ersten Mal Eltern geworden sind. Eine Leihmutter brachte den Sohn des Paares zur Welt. Hilton hat inzwischen verraten, dass der Junge den Namen Phoenix Barron trägt. Nun hat sie auf ihrem Instagram-Account zwei Fotos des Neugeborenen veröffentlicht. Ein Bild zeigt die 42-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn, auf einer zweiten Aufnahme ist nur Hilton abgebildet, die ihr Kind in den Armen hält und liebevoll küsst. "Baby Phoenix. Unsere ganze Welt", kommentierte sie. In ihrem Podcast "This is Paris" hatte die Amerikanerin erzählt, dass ihr der Name für ihren Sohn schon vor mehr als einem Jahrzehnt eingefallen sei. "Es ist so ein schöner Name, er ist so einzigartig", sagte sie. Phoenix stehe nicht nur für die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona sondern auch für den mythischen Vogel, der aus seiner Asche neu aufersteht. Der zweite Vorname stammt von Hiltons Großvater William Barron Hilton. Zu ihm habe sie immer aufgeblickt.