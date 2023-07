von Eugen Epp Haley Odlozil erkrankte vor acht Jahren an Krebs – sie und ihr Mann teilten über Jahre den Kampf gegen die Krankheit auf Social Media. Jetzt ist sie im Alter von 30 Jahren gestorben.

2015 wurde bei Haley Odlozil Eierstockkrebs festgestellt – eine Woche vor Weihnachten und anderthalb Monate vor ihrer Hochzeit. Damals war sie gerade erst Anfang 20. Sie und ihr Ehemann Taylor bauten sich auf Instagram und TikTok eine große Community auf, gemeinsam dokumentierten sie auf den Social-Media-Plattformen das Familienleben mit ihrem Sohn Weston – und Haleys Kampf gegen den Krebs.

Diesen Kampf hat die US-amerikanische Influencerin nun verloren: Sie starb im Alter von 30 Jahren, wie ihr Mann mitteilte. "Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr mein Herz schmerzt und wie sehr ich und unsere ganze Familie trauern", schrieb ihr Mann auf Instagram und teilte seinen Schmerz mit den Followern: "Ich wusste nicht, dass mein Herz auch physisch wehtun kann."

Zunächst gaben ihr die Ärzte nur fünf Jahre

"Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so hart um sein Leben kämpft", erklärte Taylor Odlozil auf seinem Account. "Es war mir eine große Ehre, mich um sie kümmern zu dürfen." Das Auftreten von Haley Odlozil im Internet ähnelte dem vieler Mom-Blogger: Fotos als Paar und mit Kind, Eindrücke aus dem Familienalltag und dem Urlaub. Doch inmitten dieser Posts sprach Odlozil auch immer wieder offen über ihre Erkrankung. Sie habe "sehr gelitten im Kampf gegen diese Krankheit, die ihren Körper in den letzten acht Jahren langsam zerrissen hat", schrieb ihr Mann Taylor.

Das Paar aus Texas kannte sich seit 16 Jahren. Neun Wochen nach der Krebs-Diagnose hatten Haley und Taylor Odlozil geheiratet. Damals gingen die Ärzte davon aus, dass Haley nicht mehr länger als fünf Jahre zu leben hätte. Außerdem könne sie nie Kinder bekommen. Als sie nach fünf Jahren immer noch lebte, erneuerten Haley und Taylor ihr Eheversprechen. Durch eine Leihmutterschaft wurden die beiden Eltern ihres Sohnes Weston.

"Ich glaube nicht, dass er jemals ganz verstehen wird, was er für Haley bedeutet hat. Er war alles für sie", schrieb Taylor Odlozil nach dem Tod seiner Frau auf Instagram. "Dass sie im Himmel in einem Körper ohne Schmerzen und Narben vollständig geheilt sein wird, macht mich so unglaublich glücklich für sie, aber es ist auch so überwältigend traurig, dass ich das nicht miterleben kann. Meine Angst vor dem Tod ist so viel kleiner, weil ich weiß, dass ich sie irgendwann komplett geheilt sehen werde."

Quellen: Haley Odlozil auf Instagram / Taylor Odlozil auf Instagram / Taylor Odlozil auf TikTok

