Was war da wohl passiert? Ireland Baldwin (23) posiert auf ihrem neuesten Instagram-Bild in gewagter Pose: Auf dem Balkon eines Hotels zieht die Tochter von Kim Basinger (65) und Alec Baldwin (61) nahezu komplett blank und steht nur mit High Heels und einem hautfarbenen String-Tanga bekleidet auf einer Dachterrasse in New York. In der Bildunterschrift versichert sie, dass ihr Hintern gar nicht so blass sei, wie es auf dem Bild aussehe.

Zudem deutet die Bildunterschrift an, dass Baldwin es wohl etwas übertrieben hat in ihrem Hotel: "Mir wird wahrscheinlich nicht mehr erlaubt werden zurückzukommen, aber das ist entspannt", schreibt das Model, nachdem es sich bei dem Hotel für die Unterkunft bedankt hat. Ob sich dieses Verbot nur auf das freizügige Bild bezieht oder Baldwin in dem Zimmer noch mehr Unsinn angestellt hat, das wissen wohl nur sie und das Personal...