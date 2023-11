Model Ireland Baldwin gönnt sich eine Auszeit im Süden mit ihrer kleinen Familie. Auf Instagram zeigte sie süße Schnappschüsse.

Model Ireland Baldwin (28) erkundet mit ihrer Tochter Holland gemeinsam die Welt. Die Tochter von Alec Baldwin (65) und Kim Basinger (69) teilt auf ihrem Instagram-Account mehrere Schnappschüsse aus dem Urlaub.

Die kleine Familie tankt Sonne

Auf einem Foto sitzt das Mutter-Tochter-Duo in einem Pool, während im Hintergrund der Sonnenuntergang mit Palmen für Urlaubs-Atmosphäre sorgt. Liebevoll hält das Model die Kleine auf dem Schoss und schmiegt seinen Kopf an den des Babys.

Einen Tag später teilte Ireland Baldwin weitere Bilder, die sie zum Beispiel an einem Strand mit grünen Bergen in der Ferne zeigen. Weiter sind ein Video von einem Wasserfall zu sehen, ein Mann, der mit einer Machete eine Kokosnuss schneidet, ein Seelöwe, der im Sand faulenzt, sowie Baldwins Partner RAC (37) mit Holland auf dem Arm. Wo genau sich die kleine Familie entspannt, ist nicht bekannt. Anhand der Bilder tippen Follower auf Hawaii oder Costa Rica.

Darum wählte sie den Namen Holland

Ireland Baldwin und der Produzent RAC (der eigentlich André Allen Anjos heißt) sind im Mai Eltern geworden. Damals teilte die frisch gebackene Mutter die Neuigkeit mit einem Selfie der drei im Kreißsaal mit. Ihre Stiefmutter Hilaria Baldwin (39) übermittelte prompt Glückwünsche: "Alle diese Tanten und Onkel und wir Großeltern sind so aufgeregt, dass Holland hier ist." Dazu zeigte sie ein Gruppenfoto von sich, ihrem Mann Alec und den sieben gemeinsamen Kindern.

Bereits vor der Geburt hatte Ireland Baldwin den Namen ihrer Tochter verraten. "Wir nennen sie Holland. Ich bin Irland, also ein anderer Ländername, weil wir diesen einheitlichen Namen beibehalten wollen", erläuterte sie. "Und dann liebe ich die Schauspielerin Holland Taylor. Ich habe diesen Namen schon immer geliebt, seit ich jung war. Ich fand ihn einfach so edel und schön, also entscheiden wir uns für Holland."

Seit der Geburt achten die Eltern darauf, ihre Kleine aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Zwar veröffentlicht das Model immer mal wieder Fotos auf Instagram, doch dann wird das Kind von hinten gezeigt oder verpixelt. Auch auf den Urlaubsbildern ist Holland nicht zu erkennen. Ireland Baldwin legte ihr liebevoll ein Herz über das Gesicht.