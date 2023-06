Gut einen Monat nach der Geburt: Ireland Baldwin hat neue Bilder ihrer kleinen Tochter Holland gepostet.

Gut einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter Holland hat Ireland Baldwin (27) neue Bilder der Kleinen veröffentlicht. Auf Instagram teilte die Tochter von Alec Baldwin (65) und Kim Basinger (69) eine Reihe von Fotos. Gewidmet war die Fotostrecke ihrem Freund André Allen Anjos (38). Doch Holland stiehlt dem Musiker, der auch unter dem Namen RAC bekannt ist, die Show.

Das Baby ruht auf einem Bild auf der nackten Brust ihres Vaters, mit einem Mützchen auf dem Kopf. Auf einem anderen schläft es auf dem liegenden Papa. Ein drittes Foto zeigt das Neugeborene in einem Bettchen, André Allen Anjos hält sein Händchen. Das Gesicht der kleinen Holland ist auf den Aufnahmen nicht zu sehen. Entweder schaut das zur Seite oder ein Emoji bedeckt sein Gesichtchen.

Im Dezember 2022 hatte Ireland Baldwin bekannt gegeben, dass sie und ihr Partner André Allen Anjos ein Kind erwarten. Am 18. März kam Holland zur Welt.

Kinderbilder liegen in Familie Baldwin

Das eifrige Posten von Familienfotos scheint in der Familie zu liegen. Irelands Vater und seine zweite Frau Hilaria (39) lassen ihre Follower in den sozialen Medien gerne an ihrem Leben mit sieben Kindern teilhaben.

Als Alec Baldwin kürzlich auf Instagram von seinen Kindern schwärmte, vergaß er Ireland. Er erwähnte nur ihre sieben Halbgeschwister. Ireland "rächte" sich, indem sie sich in einem Text nach der Geburt von Holland nur bei ihrer Mutter Kim Basinger und den Eltern ihres Partners bedankte. Alec Baldwin nannte sie nicht.