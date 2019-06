Mit großem Koffer und dickem Winterparka verließ Irina Shayk in der vergangenen Woche ihre Villa in Los Angels und fuhr zum Flughafen. Was aussah wie die Flucht nach der Trennung von Schauspieler Bradley Cooper, war in Wahrheit wohl der Antritt einer langen Reise. Denn das Model befindet sich derzeit für Fotoaufnahmen in Island.

Auf ihrem Instagramaccount veröffentlichte die 33-Jährige ein Bild, das sie vor Gletscherkulisse auf einem Felsen sitzend zeigt. Entstanden ist die Aufnahme für das italienische Kaschmirlabel Falconeri. Auf einem weiteren Foto ist Shayk in Dessous vor einem Wasserfall zu sehen - auch das eine Modeaufnahme für das Label Intimissimi, für das die gebürtige Russin wirbt.

Ganz ungelegen dürfte Shayk die Reise nach Europa nicht kommen, denn ihre Trennung von Bradley Cooper sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Die Beziehung der beiden sei bereits im vergangenen Jahr während der Dreharbeiten zum Film "A Star Is Born" in eine Krise geschlittert, schreibt etwa das Magazin "People" und zitiert einen Bekannten des Paares mit den Worten: "Bradley war während der langen Drehzeit emotional abwesend".

Liebelei zwischen Bradley Cooper und Lady Gaga?

Der 44-Jährige habe sich enorm unter Druck gesetzt, damit sein Projekt ein Erfolg wird. Cooper führte für "A Star Is Born" erstmals Regie und stand zudem als Hauptdarsteller und Sänger vor der Kamera. Bei der Oscar-Verleihung erhielt der Streifen acht Nominierungen und gewann eine Trophäe für den besten Filmsong, gesungen von Bradley Cooper und seiner Filmpartnerin Lady Gaga.

Die Gerüchte, dass sie etwas mit der Trennung von Cooper und Shayk zu tun haben soll, sind bis zuletzt nicht verstummt. Immerhin schwärmten die Sängerin und der Schauspieler öffentlich voneinander und lieferten bei der Oscar-Verleihung einen viel diskutierten Schmacht-Auftritt. Auch wenn Lady Gaga in der Talkshow von Jimmy Kimmel beteuerte, die Performance sei einfach nur gute Schauspielerei gewesen.

Irina Shayk nützt das herzlich wenig. Ihre Beziehung ist nach vier Jahren gescheitert und ihre Tochter Lea De Seine muss nun mit getrennt lebenden Eltern aufwachsen. Aber Arbeit ist ja bekanntlich die beste Ablenkung - und die findet das Model derzeit in Island, über 7000 Kilometer von Los Angeles entfernt.

