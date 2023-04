Irina Shayk und Leonardo DiCaprio wurden zusammen beim Party machen auf dem Coachella Festival gesichtet. Steckt mehr dahinter?

Doch kein Liebes-Comeback mit Bradley Cooper (48)? Bahnt sich stattdessen ein neues Traumpaar an? Wie das Klatschportal "Page Six" der "New York Post" berichtet, wurde Model Irina Shayk (37) am Wochenende zusammen mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (48) auf dem Coachella Festival gesichtet. Demnach sollen die beiden auf einer Party von Samstag auf Sonntag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben.

Allerdings nicht nur zu zweit, sondern mit einer Gruppe, zu der unter anderem Model Stella Maxwell (32) gehört, die eine gute Freundin von DiCaprio sein soll. Auf Fotos von der Party, die "Page Six" zudem veröffentlichte, sind Shayk und DiCaprio zwar nah aneinander zu sehen, doch es wirkt eher so als würden sie sich unterhalten. Keiner der beiden habe sich bislang zu den Gerüchten äußern wollen, so das US-Portal.

Irina Shayk und Leonardo DiCaprio sind beide Single

Single scheinen derzeit aber sowohl Irina Shayk als auch Leonardo DiCaprio zu sein. Der Schauspieler hatte zuletzt Anfang April Gerüchte um eine Beziehung mit der britischen Moderatorin Maya Jama (28) dementiert. Mit ihr sei er Medienberichten zufolge vorab verdächtig oft gesehen worden. DiCaprios letzte längere Beziehung ging im Sommer 2022 in die Brüche. Er war vier Jahre mit Model Camila Morrone (25) liiert gewesen.

Irina Shayk lebt seit 2019 getrennt von Bradley Cooper, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Zuletzt hatte das ehemalige Traumpaar Ende 2022 für Gerüchte um ein Liebescomeback gesorgt, nachdem Shayk mehrmals wieder gemeinsame Fotos auf Instagram gepostet hatte. Unter anderem heizten Fotos aus einem gemeinsamen Familienurlaub und von einer gemeinsamen Halloween-Party die Gerüchteküche ordentlich an.