Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein hat sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen. "Es gibt noch viel zu klären", betont die 55-Jährige.

Neue Entwicklungen im Ehedrama um Daniela Katzenbergers (36) Mutter Iris Klein (55) und Peter Klein. Nachdem die 55-Jährige in den vergangenen Tagen im Krankenhaus gelegen hatte, hat sie sich nun auf Instagram zu Wort gemeldet. Am Freitagabend gab Klein in einem Post bekannt: "Ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen". "RTL" gegenüber bestätigte Kleins Management, dass ihr Ehemann bei ihr ist. Ganz offenbar findet nach den dramatischen Ereignissen der letzten Tage eine Aussprache statt.

"Sie wollen ihre Angelegenheiten klären"

Iris Klein und ihr Ehemann würden demnach "momentan in Ruhe über die Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen" sprechen, teilte Kleins Management mit, um hinzuzufügen: "Sie wollen ihre Angelegenheiten klären". In ihrem Instagram-Post bedankt sich Iris Klein bei allen "lieben Menschen da draußen", die ihr "Kraft schenken, um wieder auf die Beine zu kommen". Kämpferisch betont sie: "Es gibt noch viel zu klären".

Am gestrigen Donnerstag hatte Kleins Management bestätigt, dass sich die Mutter von Jenny Frankhauser (30) und Daniela Katzenberger in einer Klinik befindet. Weitere Details zu Kleins Gesundheitszustand wurden nicht publik. In den vergangenen Tagen hatte es Gerüchte um eine außereheliche Affäre von Kleins viertem Ehemann Peter Klein gegeben. Wie seine Frau ist auch er aus verschiedenen Reality-TV-Shows und -Formaten bekannt. Gemeinsam nahm das Ehepaar etwa im Jahr 2020 an der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teil.