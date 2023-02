Reality-Star Iris Klein ist wohl aus dem Krankenhaus entlassen worden – und meldet sich per Insta-Story zu Wort.

Aufatmen bei Iris Klein. Nachdem sie ihre Fans zuletzt in große Sorge versetzt hatte, meldet sich die Katzenberger-Mama jetzt auf Instagram. Und ihre Botschaften machen deutlich, dass sie nach dem heftigen Ehe-Drama gewillt ist, neuen Mut zu schöpfen. „Ich weine nicht wegen Dir“, steht da zum Beispiel – sicherlich in Richtung Ehemann Peter Klein.

Nach Krankenhaus-Drama: Iris Klein meldet sich

„Ich weine über meine rosarote Brille, in der ich all die schwierigen Punkte davor schon ignoriert hatte“, heißt es weiter. Hat Iris das Drama also kommen sehen? Auf jeden Fall scheint sie sich bei ihrer Tochter fallen lassen können. „Immer funktionieren, funktioniert auf Dauer nicht“, ist eine weitere Botschaft von Iris an ihre Fans.

„Es kommt ein Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du bemerkst, wer dir wirklich wichtig ist, wer es nie war und wer es immer sein wird“, postete die 55-Jährige. Spielt sie damit auf ihre Familie an?

Fremdgeh-Drama - Trauer - Notarzt! Was eigentlich geschah

Die 55-Jährige war am Mittwochnachmittag (1. Februar) nach einem Notarzt-Einsatz mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden und hielt sich bis Donnerstagabend dort auf. Das hat ihr Management bestätigt. Jetzt aber soll Iris Klein nach RTL-Informationen wieder zu Hause bei ihrer Tochter Jenny Frankhauser in Worms sein. Zudem soll nach RTL-Informationen auch heute noch ein Treffen mit Ehemann Peter Klein erfolgen, um sich auszusprechen.

Iris Klein machte in den letzten Tagen kein Geheimnis drum, wie sehr sie unter dem Ehe-Drama mit ihrem Mann Peter Klein litt. Die 55-Jährige warf ihm über eine Woche lang öffentlich vor, sie in Australien betrogen zu haben. Peter reiste als Dschungelcamp-Begleiter von Lucas Cordalis Down Under und soll Iris dort mit Djamila Rowes Dschungelcamp-Begleiterin Yvonne Woelke betrogen haben. Die beiden stritten die Vorwürfe immer wieder ab. Dann kamen jedoch intime Aufnahmen der beiden ans Licht.