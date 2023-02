von Luisa Schwebel Peter Klein soll Iris Klein mit Yvonne Woelke betrogen haben. Das ganze Drama spielte sich am Rande des Dschungelcamps ab. Für alle, die sich jetzt fragen, von wem die Rede ist, haben wir eine kleine Übersicht aufgestellt.

Während sich sein Stief-Schwiegersohn Lucas Cordalis im Dschungelcamp bei vielen Zuschauern unbeliebt machte, vergnügte sich Peter Klein im Versace Hotel. Glaubt man seiner Ehefrau Iris Klein, hat der gelernte Maler und Lackierer dort mit Djamila Rowes Begleiterin Yvonne Woelke angebandelt. Aufnahmen vom Flughafen scheinen dies zu bestätigen. Am Mittwoch musste Iris Klein notärztlich behandelt werden. Seitdem herrscht auf ihren Social-Media-Accounts Funkstille – äußerst untypisch.

Wer ist Iris Klein?

Klein ist die Mutter von Reality-TV-Darstellerin Daniela Katzenberger und der ehemaligen Dschungelkönigin Jenny Frankhauser. Genau wie ihre Töchter ist auch Iris Klein seit einigen Jahren Bestandteil diverser Fernsehsendungen. So nahm sie bereits an "Big Brother" teil und zog selbst 2013 ins Dschungelcamp. Dort fiel die ehemalige Inhaberin eines Pfannkuchen-Restaurants vor allem mit ihren Lästereien auf. Mit Olivia Jones an ihrer Seite zog sie nach und nach über ihre Camp-Mitbewohner her. "Wir lästern nicht, wir stellen nur fest", lautete damals ihr Motto.

Obwohl sie mit ihrem Auftritt im Camp einige Zuschauer-Sympathien verspielte, war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht das Ende von Kleins TV-Karriere. Im Anschluss an das Dschungelcamp trat sie in den Vox-Sendungen "Das perfekte Promi Dinner", "Shopping Queen" und "Promi Shopping Queen" auf. Gemeinsam mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger stand und steht Klein regelmäßig vor Kameras für andere Vox-Produktionen. "Auf und davon – mein Auslandstagebuch", "Goodbye Deutschland" und "Daniela Katzenberger – natürlich blond" sind nur drei Beispiele aus der Vergangenheit.

Auch ihre Ehe thematisierte Klein recht regelmäßig im Fernsehen. 2020 nahmen sie und Ehemann Peter an der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" teil, in der bekannte Promi-Pärchen gemeinsam in einem Haus wohnen und Spiele gewinnen müssen. Womit wir auch schon bei Peter Klein wären.

Wer ist Peter Klein?

Den gelernten Maler und Lackierer lernte Iris Klein kennen, als sie bereits drei Kinder hatte. Seit 17 Jahren sind die beiden mittlerweile verheiratet, jetzt hängt die Ehe am seidenen Faden. Genau wie seine Ehefrau und seine Stiefkinder fand auch Peter Klein früh seinen Weg ins deutsche Fernsehen. 2011 versuchte er sich in der Castingshow "X Factor" und sang den Sunrise-Avenue-Song "Hollywood Hills". Der Erfolg blieb aus.

Neben Auftritten in Daniela Katzenbergers Sendungen war "Das Sommerhaus der Stars" für Peter Klein der größte Erfolg in Sachen TV-Karriere. Die Kleins sagten 2019 Lebewohl zu ihrer Heimat Ludwigshafen und zogen nach Mallorca.

Dschungelcamp 2023 Finale mit Atemnot, Ziegenaugen, Ratten – und endlich Spaghetti Bolo 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Gigi, Lucas und Djamila waren die Finalisten der 16. Dschungelcamp-Staffel. Vor allem für Djamila war der Einzug ins Finale ein großer Erfolg. Immerhin kam sie erst als Nachrückerin für Schauspieler Martin Semmelrogge in die Show, weil dieser nicht nach Australien einreisen konnte. Als letzte Aufgabe erwartete die drei eine Solo-Prüfung, bei der sie jeweils fünf Sterne für das letzte Essen im Camp erspielen konnten. Mehr

Wer ist Yvonne Woelke?

Kommen wir zur dritten Person im Liebesdreieck: Yvonne Woelke. Mit ihr soll Peter Klein seine Ehefrau betrogen haben. Woelke reiste als Begleitung von Dschungelkönigin Djamila Rowe nach Australien, wohnte während der Dreharbeiten genau wie Klein im Versace Hotel.

1999 wurde sie zur "Miss Germany" gewählt. Ein "Türöffner", wie sie selbst auf ihrer Website verrät. Nach einer Schauspielausbildung fand sie ihren Weg ins deutsche TV-Geschäft – oft als Werbegesicht oder mit kleinen Rollen.

Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin Micaela Schäfer ist ihre beste Freundin, sie nahm Woelke nach den ersten Berichte über eine angebliche Affäre in Schutz. "Yvonne hat da natürlich nichts mit Peter gemacht, ich habe mit ihr gesprochen. Ich glaube ihr auch. Yvonne ist meine beste Freundin und nicht ohne Grund ist sie meine beste und fast einzige Freundin", sagte sie news.de.

Auch Woelke ist offenbar verheiratet. RTL erzählte sie im Interview, ihr Mann sei von der Berichterstattung alles andere als erfreut. "Selbst mein Mann ist jetzt auch am Zweifeln. Er hat mir auch die ganze Zeit vertraut bis zur letzten Minute", sagte sie. Peter Klein lernte Woelke angeblich bereits im vergangenen Jahr näher kennen. Damals reiste sie als Begleitung von Dschungelcamp-Teilnehmerin Janina Youssefian nach Südafrika. Klein war mit Cordalis gereist, der wegen einer Corona-Infektion allerdings nicht ins Camp einziehen konnte. Iris Klein behauptete kürzlich, Woelke und ihr Ehemann seien bereits seit einem Jahr in Kontakt gewesen.

Nach all den Schlagzeilen um die Dschungel-Begleitungen könnte man glatt vergessen, wer überhaupt im Camp um die Krone gekämpft hat.

Quellen: Vox / RTL / news.de / Yvonne Woelke

+++ Lesen Sie auch +++

Daniela Katzenberger auf Mallorca im Krankenhaus

"Ein Tritt in den Arsch" - deshalb ist Iris Klein von Daniela Katzenberger enttäuscht