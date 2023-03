von Malte Mansholt Das Trennungsdrama nach dem Dschungelcamp geht in die nächste Runde. Iris Klein behauptet, sie und ihr getrennter Mann Peter hätten Sex gehabt – ausgerechnet gegenüber Yvonne Woelke.

Seit Yvonne Woelke und Peter Klein sich im Begleithotel von "Ich bin ein Star, holt mich heraus" näher kamen, steht seine Ehe auf der Kippe. Nun behauptet seine Frau Iris in Sprachnachrichten, dass das getrennte Paar wieder Sex gehabt habe. Sehr zur Verstörung der Empfängerin Woelke.

"Sie hat mir Sprachnachrichten geschickt", bestätigte Woelke gegenüber "Bild". Klein habe darin behauptet, wieder mit ihrem getrennten Ehemann Peter geschlafen zu haben. Zudem hängte sie ein Foto an, das Peter halbnackt im Badezimmer zeigen soll. Sie würden nun gemeinsam duschen, heißt es in der Nachricht offenbar. Und: Sie würde beim nächsten Mal Bilder vom Akt hinzufügen.

Unerwünschte Nachrichten und erfundener Sex

Woelke gibt sich über die unerwünschten Sex-Nachrichten irritiert. "Ich wundere mich sehr, warum sie mir solch intime Details preisgibt", sagte sie "Bild". Sie habe die Nachrichten nicht haben wollen. "Ich kann vieles ertragen, aber sicher nicht die beiden beim Sex."

Und noch jemand versteht die Aktion nicht: der angebliche Bettgenosse Peter Klein. "Der Sex, den Iris behauptet, hat nie stattgefunden", erklärt der gegenüber der Zeitung. Das Foto habe seine Frau heimlich von ihm geschossen – ausgerechnet als sie ihm verkündete, dass sie laut Anwalt in weniger als drei Monaten geschieden sein würden.

"Es entstand am Weltfrauentag. Ich war an dem Tag Sport machen und bin dann in die Dusche gegangen", erzählt er, wie es zu dem Bild kam. Unerwartet sei dann seine Noch-Ehefrau hereingekommen und habe ihm die "gute Nachricht" zur Scheidung überbracht. Dass sie beim Herausgehen ein Foto schoss, habe er nur durch das Flackern des Handys bemerkt. "Ich habe sie sofort zur Rede gestellt. Aber sie meinte, sie habe kein Foto gemacht."

Ehedrama ohne Ende

Klein gibt sich enttäuscht über das Verhalten seiner Frau. "Dass sie doch ein Foto gemacht und dieses auch noch rumschickt, macht mich traurig und wütend", gesteht er. Er fürchtet, dass das übergriffige Bild nicht das Ende sein könnte. "Ich habe große Angst, was ich noch alles erdulden und hinnehmen muss."

Das Ehedrama der beiden hatte in den letzten Wochen immer wieder Schlagzeilen gemacht. Peter Klein und Yvonne Woelke waren sich im Rahmen des diesjährigen Dschungelcamps näher gekommen, beide waren als Begleitpersonen der Teilnehmer Djamila Rowe und Lucas Cordalis mitgereist. Die intensiven Gefühle, die Peter nach eigenem Geständnis entwickelt hat, will Woelke aber nicht erwidert haben. Sie sehe in Peter eher eine "Vaterfigur", berichtete sie bald. Folgen hatten die Affärengerüchte aber auch für sie: Sie zog im Februar in Folge der Trennung von ihrem Ehemann zuhause aus.

Peter Klein scheint sich mittlerweile mit der Trennung von seiner Ehefrau abgefunden zu haben. Er habe wegen der Sex-Nachrichten kein Rachebedürfnis, erklärt er "Bild". "Ich werde hier nicht Auge um Auge, Gleiches mit Gleichem vergelten. Ich kann nur an Iris appellieren, dass sie bitte zur Vernunft kommen soll."

